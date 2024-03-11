Когда именно сдавать декларацию УСН при закрытии ИП в 2024 году

Спор вокруг этого вопроса затеяли подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».
ИП закрылся буквально на днях – в марте 2024 года.
При прекращении применения УСН сдать декларацию надо до 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором прекращена деятельность по УСН.
Но закрытие ИП – это не прекращение деятельности по УСН.
Для прекращения УСН надо сдать уведомление по форме № 26.2-8. Если ИП такое уведомление не сдавал (а сдавать его и не нужно), то срок сдачи декларации за 2024 год – до 25.04.2025. Об этом, в частности, говорит письмо ФНС от 08.04.2016 № СД-3-3/1530@.
Более того, даже в случае перехода с УСН на НПД, когда нужно оформитьотказ от УСН, срок сдачи декларации все равно – до 25 апреля (письмо ФНС от 16.07.2021 № БС-19-11/263@).
Но можно сдать декларацию раньше, чтобы не откладывать это дело в долгий ящик и не забыть о нем через год.
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