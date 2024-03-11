Когда именно сдавать декларацию УСН при закрытии ИП в 2024 году

Если в марте 2024 года человек снялся с учета как ИП, то на срок сдачи декларации по УСН за 2024 год этот факт никак не влияет. Сдать ее надо в обычный срок – до 25.04.2025. Код периода там будет 50, а не 34, как обычно.

Спор вокруг этого вопроса затеяли подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

ИП закрылся буквально на днях – в марте 2024 года.

При прекращении применения УСН сдать декларацию надо до 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором прекращена деятельность по УСН.

Но закрытие ИП – это не прекращение деятельности по УСН.

Для прекращения УСН надо сдать уведомление по форме № 26.2-8. Если ИП такое уведомление не сдавал (а сдавать его и не нужно), то срок сдачи декларации за 2024 год – до 25.04.2025. Об этом, в частности, говорит письмо ФНС от 08.04.2016 № СД-3-3/1530@.

Более того, даже в случае перехода с УСН на НПД, когда нужно оформитьотказ от УСН, срок сдачи декларации все равно – до 25 апреля (письмо ФНС от 16.07.2021 № БС-19-11/263@).

Но можно сдать декларацию раньше, чтобы не откладывать это дело в долгий ящик и не забыть о нем через год.