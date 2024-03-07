Право на двойной стандартный вычет по НДФЛ надо подтвердить документами

Если отец муж отказывается от получения стандартного вычета по НДФЛ на ребенка, то жена может получить его в двойном размере.

Для этого работодателю жены нужно представить документы:

заявление сотрудницы на двойной вычет;

заявление мужа сотрудницы об отказе от вычета;

документы, подтверждающие право на такой вычет.

Обь этом сообщает Минфин в письме от 21.02.2024 № 03-04-05/15319, не конкретизируя, о каких именно документах идет речь.

Вычет дает один налоговый агент на ребенка до 18 лет, а также на каждого студента-очника до 24 лет, пока доход родителя не достигнет 350 тыс. рублей.

Если жена на своей работе получала одинарный вычет вместо двойного, она может дополучить его через ИФНС по декларации 3-НДФЛ.

К ней надо приложить отказное заявление от мужа и документы.

Ранее Минфин сообщал, что матери-одиночке для двойного вычета нужна справка из ЗАГС о том, что она не замужем.