В январе число корпоративных банкротств выросло на 57%, а в феврале — ещё больше

Впервые с 2021 года начало расти число банкротств среди юридических лиц. В январе 2024 года несостоятельными признали 571 компанию, а в феврале — 771.

За первые два месяца 2024 года число юридических лиц, которых признали несостоятельными, выросло почти на 60% год к году.

Количество банкротств начало расти впервые с 2021 года и сразу на 9,2%, пишет «Коммерсант». В январе 2024 года банкротом признали 571 компанию, в феврале — 771.

Несмотря на дискуссии о целесообразности введения в 2022 году моратория, постфактум можно утверждать, что ряду компаний удалось подстроиться под новые экономические реалии и преодолеть сложности, — сказал советник Orchards Вадим Бородкин.

Также он добавил, что снизить число корпоративных банкротств можно, если повысить планку долга для возбуждения дела с сегодняшних 300 тыс. до 2 млн рублей.

Недавно мы писали, что Верховный суд предложил увеличить минимальную сумму долга для банкротства компаний.

Конечно, если сравнивать количество процедур банкротства в 2024 году по отношению к 2023 году, то мы увидим некоторый рост. Однако если взять сопоставимые данные 2019 года и даже 2021 года, то увеличения количества процедур наблюдения и конкурсного производства не произошло, — сказал первый замглавы Минэкономики Илья Торосов.

По данным Федресурса в 2023 году процедуру наблюдения ввели в 7532 компаниях. Это на 44,1% больше, чем в 2022 году. В большинстве случаев эта процедура завершается тем, что компанию признают банкротом и начинают конкурсное производство.