7 марта – сокращённый рабочий день, но не для всех и есть нюансы

По официальному производственному календарю на 2024 год 7 марта — предпраздничный рабочий день перед 8 Марта. Его продолжительность по общему правилу сокращается на 1 час.

Роструд в своём телеграм-канале разъяснил, что по ст. 95 ТК продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующего нерабочему празднику, уменьшается на 1 час.

Причём данное правило действует независимо от установленной сотруднику продолжительности рабочего времени. То есть на 1 час меньше сегодня трудятся и:

совместители — внешние и внутренние;

у кого неполное рабочее время (на полставки и т. п.);

кто работает посменно.

Но есть исключения: это персонал непрерывно действующих предприятий и работники на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы, смены. Например, в медучреждениях или на транспорте.

Для них вместо сокращения работы на 1 час предусмотрена компенсация такой переработки. Это может быть дополнительный отдых или с согласия работника оплата по нормам сверхурочной работы.