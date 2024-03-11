7 марта – сокращённый рабочий день, но не для всех и есть нюансы

Роструд в своём телеграм-канале разъяснил, что по ст. 95 ТК продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующего нерабочему празднику, уменьшается на 1 час.
Причём данное правило действует независимо от установленной сотруднику продолжительности рабочего времени. То есть на 1 час меньше сегодня трудятся и:
совместители — внешние и внутренние;
у кого неполное рабочее время (на полставки и т. п.);
кто работает посменно.
Но есть исключения: это персонал непрерывно действующих предприятий и работники на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы, смены. Например, в медучреждениях или на транспорте.
Для них вместо сокращения работы на 1 час предусмотрена компенсация такой переработки. Это может быть дополнительный отдых или с согласия работника оплата по нормам сверхурочной работы.
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