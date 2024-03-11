💥Обзор новостей: приставы выставили на торги квартиру многодетной, на цветочном рынке ад, домашний труд женщины равен 13% ВВП страны

Когда надо платить НДФЛ за вахтовую надбавку

Одной из гарантий для вахтовиков является вахтовая надбавка — аналог командировочных. Но как и по всем льготам и выплатам, у нее есть свои правила, прежде всего, в части налогов. Так, с 1 января 2024 г. налогом на доходы (НДФЛ) не облагается только лимит в 700 рублей. А как быть, если надбавку дают не в денежной форме, а в виде услуг или льгот?