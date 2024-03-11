💥Обзор новостей: приставы выставили на торги квартиру многодетной, на цветочном рынке ад, домашний труд женщины равен 13% ВВП страны

Вот интересные новости за 7 марта в кратком дайджесте:
В Нижнем Новгороде судебные приставы выставили на торги квартиру многодетной матери за долг в 16 519 рублей. Квартира стоимостью 5 млн выставлена за 3,8 млн руб.
Самая крупная сумма накоплений, для того чтобы войти в 1% богатейших людей в стране, нужна в Монако — $12.9 млн.
В Тульской области запустили завод по производству двигателей для автомобилей Haval.
McDonald's в Японии намерен выпустить линию духов с ароматом картофеля фри. Компания планирует сделать духи в 3 вариантах: классическом, с ароматом приправы из сушеной японской сливы, водорослей и соли, а также с запахом приправы из чеснока, майонеза и черного перца.
Apple падает 6-й день подряд и за этот год потеряла уже $352 млрд.
На Рижском цветочном рынке в Москве ажиотаж перед 8 Марта. Продавцы говорят, что перед праздником повысили цены на 30-40%, но покупателей это не останавливает.
Правительство повысит социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля.
Февраль-2024 стал самым теплым на планете за всю историю наблюдений, сообщают европейские метеорологи.
Средняя температура составила +13,54. Это на 0,12 градуса выше прежнего рекордного показателя, который был зафиксирован в 2016 году.
Домашний труд женщины составит 13% ВВП России, если его оценить по минимальному размеру оплаты труда.
Турецкий банк Ziraat потребовал у россиян предоставить актуальный ИНН. «Уважаемый клиент, вы ранее заявили банку, что являетесь налоговым резидентом не Турции, а другой страны. Вы должны полностью указать налоговый номер страны, в которой вы проживаете, через наше мобильное приложение, сайт или обратившись в наши филиалы»,— говорит сообщение банка.
Напишите в комментариях, какие сегодняшние события вас заинтересовали больше всего!
Начать дискуссию