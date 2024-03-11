На конференции «Клерка» бухгалтеры узнают, как работать с электронными документами

Узнайте больше о ведении электронного документооборота в компании, как получать цифровые подписи и без ошибок сдавать отчетность в электронном формате.

14 марта 2024 года пройдет IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». За один день участники познакомятся со всеми изменениями по налогам, учету и кадрам! Событие пройдет в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб.

Партнером конференции стала компания ITCOM, которая предлагает цифровые решения для бизнеса. Специалисты расскажут, как быстро и без ошибок готовить электронную отчетность, как выстроить электронный документооборот компании и почему электронная подпись важна для современного бизнеса.

Кроме того, ITCOM оказывает услуги тендерного сопровождения, работает с онлайн-кассами по 54-ФЗ, подключает предприятия к ЕГАИС и ОФД, предоставляет услуги по информационной безопасности.

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

Приходите на конференцию вместе с коллегой! «Клерк» сделал специальный билет 2 по цене одного, чтобы вы могли выгодно участвовать.

Купить два билета

Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!