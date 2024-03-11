Налог на имущество

ФНС рассказала, как будет пересчитывать налоги на имущество

Если налоги уже уплачены, а новый расчет привел к увеличению этой суммы, ФНС не будет делать перерасчет налогов на имущество.
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Каждый год налоговики проводят перерасчет налогов на имущество физических лиц. Их объем составляет от +0,8 до 1% от первичных начислений.

Перерасчет делают на основании:

  • заявления о предоставлении налоговой льготы после направления уведомления о ней;

  • установления кадастровой стоимости налогооблагаемого объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости;

  • уточненных сведений, которые ФНС получила по объектам недвижимости и транспортным средствам от других ведомств;

  • изменений в законодательстве о региональных и местных налогах, которые могут снизить налоговые ставки или установить налоговые льготы, если их можно применять задним числом.

Если налогоплательщик не предоставил заявление, перерасчет налога проведут проактивно. То есть на основании сведений, полученных налоговым органом, — сказано на сайте ФНС.

Заявление на перерасчет и документы можно направить через МФЦ, личный кабинет налогоплательщика, по почте и иным способом.

Перерасчет проводят не более чем за 3 налоговых периода до года, в котором было получено уведомление.

Если новый расчет приводит к увеличению суммы ранее уплаченных налогов, перерасчет не делают.

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