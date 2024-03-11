Верховный суд: малый и средний бизнес должны платить страховые взносы по сниженным тарифам. Это не льгота, а их обязанность

ВС не согласился с ФНС в том, что представители малого и среднего бизнеса должны подавать заявление на уплату страховых взносов по сниженным тарифам.

Астраханское сельхозпредприятие обратилось в суд, чтобы оспорить решение ФНС отказать в назначении льготы по страховым взносам как представителю МСП.

Налоговики провели камеральную проверку и нашли, что компания не доплатила налоги, исключив из страховых взносов компенсационные выплаты работникам. Предприятию доначислили штраф по общему тарифу 30% и выдали предписания заплатить 1,5 млн рублей пеней и штрафов.

Бизнес считает, что инспекторы должны были рассчитать сумму страховых взносов по льготному тарифу 15%, который действует для малых и средних предприятий.

Три нижестоящих суда согласились с позицией налоговиков, поскольку льготу по страховым взносам нужно применять в заявительном порядке, а ФНС не может без такого заявления пересчитать обязательства компании. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

Однако Верховный суд решил, что для малого и среднего бизнеса уплата страховых взносов по сниженным тарифам — это не просто право или льгота, а императивно установленная обязанность.

Налоговые инспекторы должны были сами сообщить компании, что им положена льгота по страховым тарифам, а не считать недоимки по общему правилу. Кроме того, ФНС самостоятельно ведет реестр МСП и должна знать, кому полагается применять пониженный тариф.

Дело отправили на новое рассмотрение с учетом позиции ВС.