Жителям России для счастья нужно 215 000 рублей в месяц

Больше всего хотят получать жители Москвы, где для полного счастья нужно зарабатывать 267 000 рублей в месяц.

Большинство россиян признались, что для полного счастья не хватает получать 215 000 рублей в месяц. За полгода им стало нужно на 8% больше денег. В сентябре 2023 года средняя сумма для счастья составляла 200 000 рублей.

Женщины подсчитали, что им будет достаточно и 189 000 рублей, а потребности мужчин оказались на 30% больше. Они будут счастливы с доходом в 244 000 рублей.

Меньше всего в деньгах нуждается молодежь до 24 лет, но они хотят каждый месяц получать около 160 000 рублей. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

У жителей столицы самые хорошие аппетиты: им для счастья нужно 267 000 рублей в месяц. На втором месте — Владивосток, где сотрудники хотят зарабатывать 250 000 рублей, а на третьем — Санкт-Петербург с 237 000 рублей.