Валютные операции

ЦБ снова продлил валютные ограничения: еще на полгода

Клиенты банков могут снимать с валютного счета не больше 10 000 долларов или эквивалентной суммы в евро.
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Банк России до 9 сентября 2024 года сохранил ограничения по снятию наличной валюты из-за санкций, которые запрещают российским финансовым институтам покупать валюту западных стран.

Для клиентов банков, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, лимит по снятию наличной валюты составляет 10 000 долларов США или эквивалента в евро.

Остальные средства можно снять в рублях. Конвертация будет по курсу ЦБ на день выплаты. Средства, которые были размещены на счетах после 9 сентября 2022 года выдают по курсу конкретных банков на дату выдачи.

На 6 месяцев продлили запрет взимать комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Юридическим лицам-нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 сентября 2024 года не производится, по другим валютам ограничений нет, — говорит сайт Центробанка.

Компании в течение 6 месяцев могут получить со счетов наличные доллары, евро, фунты стерлингов и японские иены. Но при условии, что эти средства пойдут на командировочные расходы.

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