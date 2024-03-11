Штрафы за налоговые нарушения

Штраф за неуплату налога может быть и при положительном сальдо ЕНС

Положительное сальдо ЕНС спасет от 20-процентного штрафа за неуплату налогов, но не спасет от 40-процентного штрафа.
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Разъяснение дает Минфин в письме от 26.02.2024 № 03-02-08/16653.

За неуплату налога из-за занижения базы или иного неправильного исчисления (без признаков налоговых правонарушений) по статье 122 НК есть штраф:

При этом неуплата налога не считается нарушением, если со дня, когда был срок уплаты, и до того момента, когда налоговики вынесли решение, все время было положительное сальдо ЕНС. Но эта норма касается только штрафа по п. 1 ст. 122 НК.

От штрафа по п. 3 ст. 122 НК положительное сальдо ЕНС не спасет.

Если неуплата налога была умышленной, будет штраф 40%, даже если на ЕНС все время было много денег.

Аналогичное разъяснение ФНС дала в письме от 06.02.2024 № ЗГ-2-7/1561.

Чтобы не было штрафа за уточненную декларацию с налогом к доплате, надо чтобы на момент ее сдачи на вашем ЕНС хватало денег как на сам налог, так и на пени по нему (письмо ФНС от 27.12.2023 № БВ-4-7/16343@).

Комментарии

1
  • Старый ворчун

    Положительное сальдо ЕНС ... не спасет от ... штрафа.

    И от пеней. Кто бы сомневался...

Наталия Лукина
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Штрафы за налоговые нарушения

Штраф за неуплату налога может быть и при положительном сальдо ЕНС

Положительное сальдо ЕНС спасет от 20-процентного штрафа за неуплату налогов, но не спасет от 40-процентного штрафа.

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