Как бухгалтеры ошибаются в декларации по налогу на прибыль

В декларации по налогу на прибыль больше всего ошибок идет при отражении авансовых платежей.

При заполнении строк 210 – 230 листа 02 надо обратить внимание на то, что:

декларацию заполняют ежеквартально нарастающим итогом с учетом начисленного налога и авансовых платежей (без учета их фактической оплаты);

необходимо иметь в виду данные предыдущего отчетного периода.

Иногда бухгалтеры не учитывают ранее начисленные авансовые платежи по строке 290 – 310 листа 02, тем самым увеличивая недоимку.

В строках 290 – 310 отражают ежемесячные авансы, если за предыдущие 4 квартала доход был более 60 млн руб.

Строка 290 = разница строк 180 в декларации за текущий период и предыдущий (если она положительная). Формула ежемесячных авансов — здесь.

Налоговики приводят пример.

Доход за период с 01.04.2023 до 01.04.2024 составил 75 млн рублей, а сумма налога по строке 180 декларации за 1 квартал 2024 года – 100 тыс. рублей. Авансовые платежи на 2 квартал 2024 года в налоговой декларации за 1 квартал должны быть исчислены в сумме 100 000 рублей (стр. 290).

По строкам 300 и 310 указывают ежемесячные авансы в разрезе бюджетов.

Также эти авансы надо отразить в разделе 1.2 по строкам 120 –140 и 220 –240 и разбить на три равные части по срокам уплаты 28.04.2024, 28.05.2024, 28.06.2024.