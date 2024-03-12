Как бухгалтеры ошибаются в декларации по налогу на прибыль

При заполнении строк 210 – 230 листа 02 надо обратить внимание на то, что:
декларацию заполняют ежеквартально нарастающим итогом с учетом начисленного налога и авансовых платежей (без учета их фактической оплаты);
необходимо иметь в виду данные предыдущего отчетного периода.
Иногда бухгалтеры не учитывают ранее начисленные авансовые платежи по строке 290 – 310 листа 02, тем самым увеличивая недоимку.
В строках 290 – 310 отражают ежемесячные авансы, если за предыдущие 4 квартала доход был более 60 млн руб.
Строка 290 = разница строк 180 в декларации за текущий период и предыдущий (если она положительная). Формула ежемесячных авансов — здесь.
Налоговики приводят пример.
Доход за период с 01.04.2023 до 01.04.2024 составил 75 млн рублей, а сумма налога по строке 180 декларации за 1 квартал 2024 года – 100 тыс. рублей.
Авансовые платежи на 2 квартал 2024 года в налоговой декларации за 1 квартал должны быть исчислены в сумме 100 000 рублей (стр. 290).
По строкам 300 и 310 указывают ежемесячные авансы в разрезе бюджетов.
Также эти авансы надо отразить в разделе 1.2 по строкам 120 –140 и 220 –240 и разбить на три равные части по срокам уплаты 28.04.2024, 28.05.2024, 28.06.2024.
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