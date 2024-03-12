Компания на УСН «доходы» может уменьшать налог только на уплаченные взносы

Вопрос задала участница нашего форума.
Компания в 2023 году уплатила долг по взносам за 2022 год. Эти взносы можно учесть при уменьшении налога в 2023 году (не более, чем на 50%).
Со взносами на 2023 год ситуация такая же – их сначала надо уплатить и только в случае уплаты брать на вычет при расчете налога.
То есть, у организаций на УСН «доходы» и ИП с работниками на УСН «доходы» и ПСН страховые взносы за работников идут на уменьшение до 50% налога по мере их уплаты.
ИП на УСН «доходы» можно уменьшить налог на фиксированные взносы, не уплачивая их, и на взносы за работников, но только на уплаченные.
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