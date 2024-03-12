Компания на УСН «доходы» может уменьшать налог только на уплаченные взносы

Новое правило по уменьшению налога по УСН на страховые взносы без их уплаты действует только для ИП в части фиксированных взносов. Для взносов за сотрудников правила прежние – имеет значение факт их уплаты.

Вопрос задала участница нашего форума.

Компания в 2023 году уплатила долг по взносам за 2022 год. Эти взносы можно учесть при уменьшении налога в 2023 году (не более, чем на 50%).

Со взносами на 2023 год ситуация такая же – их сначала надо уплатить и только в случае уплаты брать на вычет при расчете налога.

То есть, у организаций на УСН «доходы» и ИП с работниками на УСН «доходы» и ПСН страховые взносы за работников идут на уменьшение до 50% налога по мере их уплаты.

ИП на УСН «доходы» можно уменьшить налог на фиксированные взносы, не уплачивая их, и на взносы за работников, но только на уплаченные.