«Полиметалл» сменил собственника

Горнодобывающая компания Polymetal International продала 100% акций российского холдинга компании «Мангазея Плюс», которая входит в группу компаний «Мангазея» и принадлежит Сергею Янчукову.

Покупатель стал собственником 100% акций компании АО «Полиметалл», сказано на сайте организации.

Сделка была одобрена собранием акционеров продавца и закрыта 7 марта 2024 года после получения всех необходимых регуляторных разрешений и выполнения отлагательных условий.

Состав активов, принципы управления и стратегия «Полиметалла» остаются неизменными. Я уверен в долгосрочной позитивной динамике объемов производства и запасов, а также в дальнейшем укреплении нашего отраслевого технологического лидерства, — сказал генеральный директор АО «Полиметалл» Сергей Черкашин.

Стоимость активов оценили в 3,69 млрд рублей вместе с внешним в внутригрупповым долгом.

В феврале президент Путин разрешил сделки с активами компании «Полиметалл».

Недавно мы писали, что акционеры Polymetal разрешили продать российский бизнес компании «Мангазеи».