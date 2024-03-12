ВЦ «Раздолье» покажет свои ноу-хау в управленческом учете

Как утверждают специалисты «Раздолья», больше не нужно перезакрывать множество раз отчетность в регучете при внесении изменений и предлагают облегчить себе жизнь с помощью возможностей подсистемы бюджетирования.
Доработки, о которых пойдет речь, реализованы в системе бюджетирования, которую обычно используют очень узко. ВЦ «Раздолье» поделятся лайфхаками на вебинаре.
План встречи:
Быстрое закрытие в управленческом учете (независимо от статуса закрытия в регламентированном учете).
Корректировки документов регучета без перезакрытия периодов.
Консолидация отчетности из разных баз «1C» и исключение внутригрупповых оборотов.
Формирование отчетности в справочниках управленческого учета, отличающихся от справочников системы. Например, если справочник статей расходов есть в сокращенном виде без указания счетов 20/25/26 и без деления на принимаемые и непринимаемые.
Распределение расходов для расчета рентабельности по базам, отличающимся от баз распределений регучета.
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