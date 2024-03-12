Вебинары для бухгалтеров

ВЦ «Раздолье» покажет свои ноу-хау в управленческом учете

Внедренческий центр «Раздолье» — первый из партнеров фирмы «1С» по внедрениям на производственных предприятиях — представит ноу-хау по отражению управленческого учета без внесения изменений в регучет.
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Как утверждают специалисты «Раздолья», больше не нужно перезакрывать множество раз отчетность в регучете при внесении изменений и предлагают облегчить себе жизнь с помощью возможностей подсистемы бюджетирования.

Доработки, о которых пойдет речь, реализованы в системе бюджетирования, которую обычно используют очень узко. ВЦ «Раздолье» поделятся лайфхаками на вебинаре.

План встречи:

  1. Быстрое закрытие в управленческом учете (независимо от статуса закрытия в регламентированном учете).

  2. Корректировки документов регучета без перезакрытия периодов.

  3. Консолидация отчетности из разных баз «1C» и исключение внутригрупповых оборотов.

  4. Формирование отчетности в справочниках управленческого учета, отличающихся от справочников системы. Например, если справочник статей расходов есть в сокращенном виде без указания счетов 20/25/26 и без деления на принимаемые и непринимаемые.

  5. Распределение расходов для расчета рентабельности по базам, отличающимся от баз распределений регучета.

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