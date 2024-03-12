ВЦ «Раздолье» покажет свои ноу-хау в управленческом учете

Внедренческий центр «Раздолье» — первый из партнеров фирмы «1С» по внедрениям на производственных предприятиях — представит ноу-хау по отражению управленческого учета без внесения изменений в регучет.

Как утверждают специалисты «Раздолья», больше не нужно перезакрывать множество раз отчетность в регучете при внесении изменений и предлагают облегчить себе жизнь с помощью возможностей подсистемы бюджетирования.

Доработки, о которых пойдет речь, реализованы в системе бюджетирования, которую обычно используют очень узко. ВЦ «Раздолье» поделятся лайфхаками на вебинаре.

План встречи: