Руководителей НКО без зарплаты не включают в персонифицированные сведения

Не надо сдавать ПСФЛ на руководителей некоммерческих организаций, работающих бесплатно без трудового договора.

Такой вывод сделан в письме Минфина от 05.06.2023 № 03-15-05/51680.

В этот отчет включают всех застрахованных лиц, в том числе, руководителей-единственных учредителей организаций, которые работают по трудовому договору или договору ГПХ.

Если между руководителем НКО и самим НКО не заключен трудовой договор или договор ГПХ на оказание управленческих услуг, и этот человек на основании решения высшего органа управления НКО выполняет свои функции безвозмездно, то такой человек – не застрахованное лицо.

Значит, включать его в ПСФЛ не надо.

Такие же разъяснения ФНС дала в письме от 20.06.2023 № БС-4-11/7761@.

Кстати, сначала Минфин утверждал, что на руководителей НКО без зарплаты надо сдавать ПСФЛ. Но потом позиция ведомства изменилась с учетом позиции Минтруда по этому вопросу.