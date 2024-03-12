Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: школьникам отменят ЕГЭ, хоккеисту подарили вантуз, биткоин в очередной раз побил рекорд, а «Москвич» снизил цены на авто

Подготовили дайджест главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.
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Собрали интересные новости за 11 марта в кратком дайджесте:

  • Стоимость биткойна обновила исторический максимум. Цена криптовалюты в ходе торгов выросла до 72 тыс. долларов.

  • Yandex Cloud создал нейросеть для бизнеса, которая может распознавать эмоции по голосу. Технология поможет создавать голосовых помощников и виртуальных операторов кол-центров.

  • На Госуслугах появится раздел для участников спецоперации. Там будет информация о мерах социальной поддержки, помощи и услугах.

  • Объем утечек вырос на 60%, в 2023 году в сеть утекло 1,12 млрд персональных данных. Это почти на 60% выше показателя 2022-го.

  • Российскому хоккеисту Евгению Кузнецову подарили вантуз после первой домашней игры за «Каролину Харрикейнс» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Подарок связан с заявлением Кузнецова о том, что в «Каролине» хотят, чтобы он был не сантехником, а самим собой.

  • Автомобили марки «Москвич» резко подешевели. Завод резко снизил стоимость почти на весь модельный ряд. Новые цены будут действовать только до 31 марта, а количество автомобилей ограничено.

  • В России хотят отменить ЕГЭ. Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене обязательного Единого государственного экзамена. Школьники смогут выбрать между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.

  • Конину и кумыс хотят признать лечебным питанием. Конина, кумыс, крольчатина, оленина и даже верблюжатина могут пополнить список лечебно-профилактического питания.

  • Филипп Киркоров в суде требует моральную компенсацию от Любови Успенской в размере 10 млн рублей. Певица в своем интервью назвала исполнителя «женоненавистником».

  • В Госдуме предложили концепцию развития блинного предпринимательства. Представитель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин считает, что надо развивать отечественную гастрономию и создать культуру потребления блинов, которая станет заменой зарубежному фастфуду.

Напишите в комментариях, какие сегодняшние события вас заинтересовали больше всего!

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