⚡️Итоги дня: школьникам отменят ЕГЭ, хоккеисту подарили вантуз, биткоин в очередной раз побил рекорд, а «Москвич» снизил цены на авто

Собрали интересные новости за 11 марта в кратком дайджесте:

Стоимость биткойна обновила исторический максимум. Цена криптовалюты в ходе торгов выросла до 72 тыс. долларов.

Yandex Cloud создал нейросеть для бизнеса, которая может распознавать эмоции по голосу. Технология поможет создавать голосовых помощников и виртуальных операторов кол-центров.

На Госуслугах появится раздел для участников спецоперации. Там будет информация о мерах социальной поддержки, помощи и услугах.

Объем утечек вырос на 60%, в 2023 году в сеть утекло 1,12 млрд персональных данных. Это почти на 60% выше показателя 2022-го.

Российскому хоккеисту Евгению Кузнецову подарили вантуз после первой домашней игры за «Каролину Харрикейнс» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Подарок связан с заявлением Кузнецова о том, что в «Каролине» хотят, чтобы он был не сантехником, а самим собой.

Автомобили марки «Москвич» резко подешевели. Завод резко снизил стоимость почти на весь модельный ряд. Новые цены будут действовать только до 31 марта, а количество автомобилей ограничено.

В России хотят отменить ЕГЭ. Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене обязательного Единого государственного экзамена. Школьники смогут выбрать между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.

Конину и кумыс хотят признать лечебным питанием. Конина, кумыс, крольчатина, оленина и даже верблюжатина могут пополнить список лечебно-профилактического питания.

Филипп Киркоров в суде требует моральную компенсацию от Любови Успенской в размере 10 млн рублей. Певица в своем интервью назвала исполнителя «женоненавистником».