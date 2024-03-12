Уже год сведения ЕГРН можно получать через нотариуса

Федеральная нотариальная палата (ФНП) подвела итоги первого года новых правил получения выписок из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) через нотариуса.

С прошлой весны персональные данные собственников недвижимости по умолчанию скрыты для посторонних. ФИО и дату рождения владельца показывают ограниченному кругу лиц, включая нотариусов. Остальные могут получить информацию только с согласия самого владельца объекта. Или же через нотариуса, но для этого должны быть веские основания, подтвержденные документами.

Такое нотариальное действие называется «Удостоверение факта наличия сведений в ЕГРН». За 2023 год их совершено свыше 29 000. Больше всего — в Москве и Санкт-Петербурге, Ростовской, Пензенской, Московской, Калужской, Свердловской и Челябинской областях, Татарстане и Удмуртии.

Обратиться к нотариусу за информацией можно очно или удаленно через личный кабинет на портале ФНП. Чаще всего онлайн-возможностью пользуются жители двух столиц и Кемеровской области.

Онлайн-формат облегчает процесс обращения, но не условия получения сведений.

Посторонние могут получить выписку с личными данными собственника недвижимости только если для этого есть серьезные и обоснованные причины. А также однозначные письменные доказательства, которые это подтверждают.

Изменения законодательства фактически установили разумный компромисс между правом граждан на свободу информации и правом владельцев имущества на защиту своих личных данных.

ФНП объясняет, что за информацией о владельце недвижимости обращаются, например, планирующие подать в суд на соседей, которые их затопили или причинили другой ущерб.

Запросы поступают и от служб ЖКХ. Они хотят узнать данные владельцев квартир, не привыкших вовремя платить по счетам, чтобы взыскать с них задолженность. Или, например, председателям СНТ информация нужна для взыскания долгов по членским взносам.

На рассмотрении Госдумы был законопроект, предлагающий дать УК и ресурсоснабжающим организациям самостоятельный доступ к сведениям ЕГРН. Но депутаты его отклонили.

Аренда недвижимости не входит в список законных оснований для запроса данных через нотариуса.

Если покупатель и продавец обратились к нотариусу не просто за выпиской, а полноценным удостоверением сделки, оплачивать отдельно выписку не нужно.

При удостоверении факта наличия сведений в ЕГРН нотариус выдает заявителю свидетельство и выписку, в которой есть только: