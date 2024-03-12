Роспотребнадзор открыл горячую линию

Консультирование пройдет с 11 по 22 марта.
Специалисты Роспотребнадзора:
ответят на вопросы, касающиеся выполнения федерального Закона о защите прав потребителей;
помогут в оформлении претензий на организации;
расскажут об особенностях надзорных мероприятий в сфере ЗПП в условиях риск-ориентированного подхода.
Номера телефонов, по которым проводят консультации в рамках «горячей линии», адреса консультационных центров и пунктов можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.
Консультацию также можно получить по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43.
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