Роспотребнадзор открыл горячую линию

Амортизация облигаций: когда это хорошо, а когда плохо

Как можно заметить, облигации с амортизацией часто (но не всегда) дают более высокую доходность облигаций. Доходность как купонную, так и YTM — доходность к погашению, учитывающую реинвестирование купонов и амортизационных выплат, а также изменение стоимости облигации.