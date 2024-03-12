Теперь можно одновременно получать и больничные, и пособие по уходу за ребенком

Разъяснения дает отделение СФР по Москве в письме от 27.02.2024 № ТН-08-34/25344.
Получать пособие можно только по одному месту работы. При этом у человека в принципе не может быть двух основных мест работы и не может быть совместительства на полную ставку, поясняет СФР.
С 01.01.2024 право на пособие сохраняется, если сотрудник:
выходит на работу (в том числе на условиях неполного рабочего времени, работы на дому или дистанционной работы) из отпуска по уходу за ребенком;
в период этого отпуска трудится на другой работе.
Таким образом, если сотрудник прервал отпуск по уходу за ребенком с правом сохранения пособия, вышел на работу и получает зарплату, он имеет право на оплату больничных и выплату пособия по уходу за ребенком за один и тот же период.
Рассчитывать зарплату, больничные, декрет и другие социальные пособия по нормам 2024 года научим на курсе «Бухгалтер по зарплате». Мы следим за обновлениями в законодательстве, поэтому в программе только актуальная информация из ТК.
Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! Вы можете купить курс по специальной цене 6900 рублей вместо 28 600 рублей! Обучение уже началось 1 марта, присоединяйтесь!
Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
На все курсы повышения квалификации действует весенняя скидка до 87%! Посмотреть каталог.
Начать дискуссию