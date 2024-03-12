Теперь можно одновременно получать и больничные, и пособие по уходу за ребенком

С 2024 года правила выплаты пособия по уходу за ребенком изменились: стало возможно выйти из этого отпуска на работу, но пособие все равно получать. Причем выйдя на работу, можно уйти на больничный. Пособие по уходу на это время не прекратится.

Разъяснения дает отделение СФР по Москве в письме от 27.02.2024 № ТН-08-34/25344.

Получать пособие можно только по одному месту работы. При этом у человека в принципе не может быть двух основных мест работы и не может быть совместительства на полную ставку, поясняет СФР.

С 01.01.2024 право на пособие сохраняется, если сотрудник:

выходит на работу (в том числе на условиях неполного рабочего времени, работы на дому или дистанционной работы) из отпуска по уходу за ребенком;

в период этого отпуска трудится на другой работе.

Таким образом, если сотрудник прервал отпуск по уходу за ребенком с правом сохранения пособия, вышел на работу и получает зарплату, он имеет право на оплату больничных и выплату пособия по уходу за ребенком за один и тот же период.