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Теперь можно одновременно получать и больничные, и пособие по уходу за ребенком

С 2024 года правила выплаты пособия по уходу за ребенком изменились: стало возможно выйти из этого отпуска на работу, но пособие все равно получать. Причем выйдя на работу, можно уйти на больничный. Пособие по уходу на это время не прекратится.
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Разъяснения дает отделение СФР по Москве в письме от 27.02.2024 № ТН-08-34/25344.

Получать пособие можно только по одному месту работы. При этом у человека в принципе не может быть двух основных мест работы и не может быть совместительства на полную ставку, поясняет СФР.

С 01.01.2024 право на пособие сохраняется, если сотрудник:

  • выходит на работу (в том числе на условиях неполного рабочего времени, работы на дому или дистанционной работы) из отпуска по уходу за ребенком;

  • в период этого отпуска трудится на другой работе.

Таким образом, если сотрудник прервал отпуск по уходу за ребенком с правом сохранения пособия, вышел на работу и получает зарплату, он имеет право на оплату больничных и выплату пособия по уходу за ребенком за один и тот же период.

Рассчитывать зарплату, больничные, декрет и другие социальные пособия по нормам 2024 года научим на курсе «Бухгалтер по зарплате». Мы следим за обновлениями в законодательстве, поэтому в программе только актуальная информация из ТК.

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