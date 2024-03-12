Минфин определился с новой налоговой политикой

Министерство хочет поменять правила для единой упрощенной декларации, чтобы компании меньше сдавали нулевую отчетность. Реформируют НДФЛ и налог на прибыль компаний, а также физлицам разрешат не указывать ИНН и персональные данные в декларациях.

Правкомиссия по законопроектной деятельности приняла законопроект Минфина об основных направлениях налоговой политики. Теперь его будет рассматривать кабмин.

Законопроект включает в себя как меры донастройки налоговой политики в части администрирования, социальной направленности в части НДФЛ, так и положения, направленные на поддержку российских компаний, — сказано на сайте Минфина.

Документ предлагает разрешить физлицам указывать в декларациях вместо ИНН или персональных данных свой номер записи единого федерального информрегистра. Это будет доступно только тем, кто не зарегистрирован в качестве ИП.

Чтобы оптимизировать число нулевой отчетности, законопроект меняет правила сдачи единой упрощенной декларации (ЕУД).

К участникам налогового мониторинга снизят пороговые требования по суммам уплаченных налогов, полученных доходов и активов.

Также Минфин наладит передачу информации о многодетных семьях в ФНС и исключит из состава ЕНП страховые взносы на социальное обеспечение летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности.

Пересмотрят налогообложение долгосрочных вкладов. В необлагаемой базе хотят учитывать доходы, полученные за предыдущие периоды действия вклада длительностью больше одного года.

Адвокаты и нотариусы по-новому будут уменьшать размер дохода, с которого считают взносы 1%.

Будет реформирован НДФЛ и налог на прибыль организаций. Уточнят, какие выплаты сотрудникам при увольнении подлежат налогообложению.