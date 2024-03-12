Налоги, взносы, пошлины

Минфин определился с новой налоговой политикой

Министерство хочет поменять правила для единой упрощенной декларации, чтобы компании меньше сдавали нулевую отчетность. Реформируют НДФЛ и налог на прибыль компаний, а также физлицам разрешат не указывать ИНН и персональные данные в декларациях.
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Правкомиссия по законопроектной деятельности приняла законопроект Минфина об основных направлениях налоговой политики. Теперь его будет рассматривать кабмин.

Законопроект включает в себя как меры донастройки налоговой политики в части администрирования, социальной направленности в части НДФЛ, так и положения, направленные на поддержку российских компаний, — сказано на сайте Минфина.

Документ предлагает разрешить физлицам указывать в декларациях вместо ИНН или персональных данных свой номер записи единого федерального информрегистра. Это будет доступно только тем, кто не зарегистрирован в качестве ИП.

Чтобы оптимизировать число нулевой отчетности, законопроект меняет правила сдачи единой упрощенной декларации (ЕУД).

К участникам налогового мониторинга снизят пороговые требования по суммам уплаченных налогов, полученных доходов и активов.

Также Минфин наладит передачу информации о многодетных семьях в ФНС и исключит из состава ЕНП страховые взносы на социальное обеспечение летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности.

Пересмотрят налогообложение долгосрочных вкладов. В необлагаемой базе хотят учитывать доходы, полученные за предыдущие периоды действия вклада длительностью больше одного года.

Адвокаты и нотариусы по-новому будут уменьшать размер дохода, с которого считают взносы 1%.

Будет реформирован НДФЛ и налог на прибыль организаций. Уточнят, какие выплаты сотрудникам при увольнении подлежат налогообложению.

Комментарии

14
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Министерство хочет ввести единую упрощенную декларацию, чтобы компании меньше сдавали нулевую отчетность.

    ещё меньше будет? Видимо теперь точно с ночёвкой придётся работать...

    Реформируют НДФЛ и налог на прибыль компаний,

    Куда же дальше-то? будет по 17 уведомлений и период будет выбран по венерическому месяцу? или юпитерскому?

    а также физлицам разрешат не указывать ИНН и персональные данные в декларациях.

    Просто даже интересно: а как тогда определить от кого вот эта конкретная декларация тут валяется, с рассыпанными отдельными листочками, которые, как известно даже скреплять ничем нельзя?

    • Виктория В
      Главный бухгалтер

      а как тогда определить от кого вот эта конкретная декларация тут валяется, с рассыпанными отдельными листочками, которые, как известно даже скреплять ничем нельзя?

      А зачем Вам определять чья декларация рассыпана по листочкам? ))

      Просто некоторые и члены их семей обязаны сдавать свои декларации, а по ИНН или перс данным легко понять, кто какие суммы задекларировал. А это уже не Ваше дело, да и вообще ничьё. Утечки всякие, слухи опять же, кому это надо? Врагам государства только

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        Вы сути моей реплики или вообще не поняли или для зачем-то перекрутили ея совершенно не туда!

        А зачем Вам определять чья декларация рассыпана по листочкам? ))

        а я не о себе, а о том, как мою сданную декларацию будут (должны) обрабатывать в наложке!

        Просто некоторые и члены их семей обязаны сдавать свои декларации, а по ИНН или перс данным легко понять, кто какие суммы задекларировал. А это уже не Ваше дело, да и вообще ничьё. Утечки всякие,

        Это тут при чём??

        Я речь веду о конкретном человеке. Ему нужно сдать декларацию. Обязательно ли по закону, или по личной надобности - не суть.

        Он добропорядочно её заполнил и сдал. В бумажном виде.

        Листы сейчас скреплять никак нельзя - они россыпью быть должны. Никаких перс данных на декларации не отражается....

        В налоговой работают такие же люди как и везде. Отдельные листочки по столу имеют свойство перемещаться, нескреплённые - разбегаться друг от друга, положенное только что "вот сюда" через 5 минут оказывается в другом углу.....

        Ну и что в конечном итоге произойдёт с моей поданной декларацией? Её обработают всё же или так и потеряется?

        А Вы всё переводите про декларирование начальников всех уровней о итак известной зарплате и открытых счетах, на которых по 5 рублей остаток

        • Виктория В
          Главный бухгалтер

          Листы сейчас скреплять никак нельзя - они россыпью быть должны. Никаких перс данных на декларации не отражается....

          Сложите по номеру в заголовке и номерам страниц. Чего тут сложного то?

          Ну и что в конечном итоге произойдёт с моей поданной декларацией?

          Обработают в лучшем виде

          А Вы всё переводите про декларирование начальников всех уровней о итак известной зарплате и открытых счетах, на которых по 5 рублей остаток

          Исправляются, чтоб не совсем все известно было

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Документ предлагает разрешить физлицам указывать в декларациях вместо ИНН или персональных данных свой номер записи единого федерального информационного регистра.

    ещё один номер?? Сколько номеров должно быть у человека и как ему сообразить где и когда нужно применять конкретный? Особенно тому человеку, который не особо с бумажками дружит, он простой работяга!

    Да и... так просматривается: на первый год , может быть и допустят как не обязательно что-то из всех реквизитов. Через год окажется, что указывать нужно будет ВСЕ. Проходили уже...

    • Виктория В
      Главный бухгалтер

      Через год окажется, что указывать нужно будет ВСЕ. Проходили уже...

      Ну Вы лично все будете указывать, а некоторые нет ))

  • Евгений

    Нет никаких проблем с ИНН, не надо никаких там новых номеров!

    Нет никаких проблем с декларациями, не надо никакой там упрощенной!

    ЕНС просто отмените и всё.

    Ну, а то, что в порядке помощи бизнесу поднимут НДФЛ и налог на прибыль, по-моему уже всем понятно ((

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