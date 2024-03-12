ФАС возбудила дело против авиакомпании S7

У компании нет ценовой политики, которая определяет ценообразование билетов. В результате пассажиры одного класса покупают места по разной стоимости.

Федеральная антимонопольная служба установила, что АО «Авиакомпания «Сибирь» в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости.

Разница в ценах не связана с оказанием услуг на борту и с дополнительными расходами перевозчика.

У авиакомпании и ее группы лиц отсутствует коммерческая (ценовая) политика или иной акт, определяющий в том числе порядок ценообразования, — говорится на сайте ФАС.

S7 выдали предупреждение. Компании нужно разработать коммерческую политику и направить документ в ФАС.

Перевозчик не выполнил рекомендации ведомства и пытался оспорить требования в суде. Арбитражный суд Москвы принял сторону антимонопольной службы.

Теперь служба возбудила дело против авиакомпании по п. 6 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции.