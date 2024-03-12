ФАС возбудила дело против авиакомпании S7

Федеральная антимонопольная служба установила, что АО «Авиакомпания «Сибирь» в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости.
Разница в ценах не связана с оказанием услуг на борту и с дополнительными расходами перевозчика.
У авиакомпании и ее группы лиц отсутствует коммерческая (ценовая) политика или иной акт, определяющий в том числе порядок ценообразования, — говорится на сайте ФАС.
S7 выдали предупреждение. Компании нужно разработать коммерческую политику и направить документ в ФАС.
Перевозчик не выполнил рекомендации ведомства и пытался оспорить требования в суде. Арбитражный суд Москвы принял сторону антимонопольной службы.
Теперь служба возбудила дело против авиакомпании по п. 6 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции.
Комментарии1
Каждый раз играешь в рулетку, по какой стоимости удастся купить билет. Можно и за 3 тр., можно и за 15 (Казань-Москва). Но разве так только у S7?