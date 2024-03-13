Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: древние мошенники, цены на бананы, ФАС проверяет S7

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.
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Собрали интересные новости за 12 марта в кратком дайджесте:

  • Мировые цены на бананы могут вырасти в ближайшие годы в связи с климатическими изменениями.

  • Крупнейшие экспортеры в феврале сократили продажу валюты почти на 20% — до $10,4 млрд. Это отразилось на курсе рубля, который начал слабеть к доллару США, однако за счет продаж валюты Центробанком ослабление за месяц составило лишь 1,3%.

  • Президент запретил выезжать за границу бывшим чиновникам с допуском к гостайне без разрешения спецкомиссии.

  • Вышел первый российский сериал, придуманный нейросетью. Сериал «Сидоровы» — первый ситком, созданный по сценарию нейросети.

  • Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении авиакомпании S7 из-за вопросов ценообразования, перевозчику грозит серьезный штраф.

  • Мошенники были и в древние времена. В древнем шумерском городе Ур (территория современного Ирака) археологи обнаружили сведения об одном из первых известных случаев мошенничества в истории. Торговец медью, живший около 4000 лет назад, держал в своем доме глиняные таблички, на которых записывал жалобы покупателей, ставших жертвами продажи некачественной меди.

  • Новая схема мошенничества на российских туристах, которые возвращаются из Дубая — перекупы просят увезти с собой в Россию айфоны за небольшой гонорар и передать там курьеру, но гаджеты загадочно пропадают при транспортировке багажа. Вывозить большие партии из ОАЭ нельзя без оформления документов, поэтому релоканты пытаются всучить их туристам.

  • Эксперты предлагают включить расширенное тестирование на ряд заболеваний в комплекс обследований трудовых мигрантов. По их мнению мигранты из Африки и Азии могут везти в Россию экзотические болезни.

  • Биткоин-ETF упрощает процесс покупки и хранения биткоина. Их можно приобрести на традиционном брокерском счете, как и любой другой ETF или акцию.

  • Сбер опубликовал отчетность по РПБУ за февраль: ч

    истая прибыль составила ₽120,4 млрд.

    Совокупный кредитный портфель вырос до ₽38.9 трлн. Активная клиентская база выросла до 108.5 млн человек.

  • Банк России выпустил в обращение памятные монеты «Атомный ледокол «Сибирь»»: серебряную номиналом 3 рубля и золотую 200 рублей.

Напишите в комментариях, какие сегодняшние события вас заинтересовали больше всего!

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