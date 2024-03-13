⚡️Итоги дня: древние мошенники, цены на бананы, ФАС проверяет S7

Собрали интересные новости за 12 марта в кратком дайджесте:

Мировые цены на бананы могут вырасти в ближайшие годы в связи с климатическими изменениями.

Крупнейшие экспортеры в феврале сократили продажу валюты почти на 20% — до $10,4 млрд. Это отразилось на курсе рубля, который начал слабеть к доллару США, однако за счет продаж валюты Центробанком ослабление за месяц составило лишь 1,3%.

Президент запретил выезжать за границу бывшим чиновникам с допуском к гостайне без разрешения спецкомиссии.

Вышел первый российский сериал, придуманный нейросетью. Сериал «Сидоровы» — первый ситком, созданный по сценарию нейросети.

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении авиакомпании S7 из-за вопросов ценообразования, перевозчику грозит серьезный штраф.

Мошенники были и в древние времена. В древнем шумерском городе Ур (территория современного Ирака) археологи обнаружили сведения об одном из первых известных случаев мошенничества в истории. Торговец медью, живший около 4000 лет назад, держал в своем доме глиняные таблички, на которых записывал жалобы покупателей, ставших жертвами продажи некачественной меди.

Новая схема мошенничества на российских туристах, которые возвращаются из Дубая — перекупы просят увезти с собой в Россию айфоны за небольшой гонорар и передать там курьеру, но гаджеты загадочно пропадают при транспортировке багажа. Вывозить большие партии из ОАЭ нельзя без оформления документов, поэтому релоканты пытаются всучить их туристам.

Эксперты предлагают включить расширенное тестирование на ряд заболеваний в комплекс обследований трудовых мигрантов. По их мнению мигранты из Африки и Азии могут везти в Россию экзотические болезни.

Биткоин-ETF упрощает процесс покупки и хранения биткоина. Их можно приобрести на традиционном брокерском счете, как и любой другой ETF или акцию.

Сбер опубликовал отчетность по РПБУ за февраль: ч истая прибыль составила ₽120,4 млрд. Совокупный кредитный портфель вырос до ₽38.9 трлн. Активная клиентская база выросла до 108.5 млн человек.