Маркировка молочной продукции стала очень на руку бюджету: больше 57 млрд рублей

Производители молочной продукции обелились на 17% и благодаря маркировке принесли в бюджет 57,4 млрд рублей.

Почти за 3 года маркировка молочной продукции принесла в бюджет 57,4 млрд рублей.

Обязательная маркировка сыров и мороженого началась с 1 июня 2021 года, молочку со сроком хранения больше 40 суток стали маркировать с 1 сентября 2021 года, а с 1 декабря 2021 разрешено продавать молочную продукцию со сроком годности 40 дней и меньше только с маркировкой. Об этом пишут «РИА Новости».

Фискальный эффект от маркировки в молочной отрасли оценивается в 57,4 миллиарда рублей. При этом обеление рынка, которое оценивается на основе динамики производства и импорта легальной продукции, составило 17%, — сказали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

С 1 сентября 2024 года маркировка станет обязательной для фермерской молочной продукции.

Осенью 2023 года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что налоговые поступления от работы маркировки составили 471 млрд рублей.

Недавно мы писали, что в Госдуму внесут законопроект, который позволит перерабатывать и раздавать нуждающимся товары без маркировки. Пока что их признают контрафактом и уничтожают.