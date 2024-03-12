Идем на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Как нас найти

Осталось всего два дня до IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Расскажем по локацию и как ее найти.

Уже через 2 дня, 14 марта состоится главное бухгалтерское событие весны — IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Событие пройдет в отеле Пальмира Бизнес Клуб, который расположен на берегу Москвы-реки. Точный адрес места проведения: Москва, Новоданиловская набережная, 6, корп. 2.

В Трибуне опубликовали пост, с подробным маршрутом, который поможет вам до нас добраться. Проще всего ехать от станции метро Нагатинская — 990 метров. Выходим через выход № 6. Это последний вагон из центра. И садимся на любой трамвай в сторону центра. Проезжаем три остановки, наша — «Новоданиловский проезд — Академия водного транспорта».Заходим во двор Даниловской мануфактуры (большой комплекс из красного кирпича). Спускаемся к набережной, к отелю Пальмира Бизнес Клуб. Время в пути — 5 минут.

Вас всех ждем! 14 марта в 9:00 IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» стартует! Если вы еще не успели купить билет, то сейчас для вас действует специальное предложение — минус 30% от билета. Цена сейчас всего 5 950 ₽ вместо 8 500 ₽ . Не упустите выгоду!

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Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!