ФНС утвердила форматы реестров по нулевой ставке НДС

Экспортеры будут подтверждать право на нулевую ставку НДС в электронном виде. Налоговики уже подготовили формы и определили порядок их заполнения.

С первого квартала 2024 года нулевую ставку НДС при экспорте товаров нужно подтверждать электронными реестрами.

Минюст принял приказ ФНС, в котором утверждены формы, порядок их заполнения и форматы реестров.

Теперь взаимодействие и подтверждение нулевой ставки НДС для экспортеров будут проходить удаленно в электронном виде без документов на бумаге. Кроме того, больше не нужно отдельно предоставлять контракты и договоры.

Приказ позволит налогоплательщику сократить свои издержки при подтверждении ставки 0% по НДС, — сказано на сайте налоговой.

Изучить формы, форматы, XSD-схемы, порядок заполнения и представления реестров в налоговые органы в электронной форме можно на сайте ФНС.

Новые формы реестров будут доступны в сервисе «Офис экспортера» в конце марта 2024 года.