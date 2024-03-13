В России новый вид страхования — от БПЛА и дронов

Первыми застраховали предприятия корпорации «Ростех». Теперь они смогут быстро возместить ущерб от атак беспилотных летательных аппаратов, а также улучшить систему защиты от дронов.

Специализированная компания «Ростеха» поможет промышленным предприятиям не только компенсировать потери в случае ЧП, но и закупить комплексы для борьбы с БПЛА.

По условиям договора страхования атака дрона должна быть подтверждена компетентными органами. После этого страховщик оперативно оценивает ущерб и возмещает убыток в объеме безусловно положенной суммы. Чтобы восстановить работу предприятия в кратчайшие сроки.

В ближайшее время «РТ-Взаимное страхование» также предложит правила выплаты денежных средств на улучшение систем защиты. Например, на приобретение противопожарной автоматики, средств реагирования и комплексов для отражения атак БПЛА.