В России новый вид страхования — от БПЛА и дронов

Первыми застраховали предприятия корпорации «Ростех». Теперь они смогут быстро возместить ущерб от атак беспилотных летательных аппаратов, а также улучшить систему защиты от дронов.
Специализированная компания «Ростеха» поможет промышленным предприятиям не только компенсировать потери в случае ЧП, но и закупить комплексы для борьбы с БПЛА.
По условиям договора страхования атака дрона должна быть подтверждена компетентными органами. После этого страховщик оперативно оценивает ущерб и возмещает убыток в объеме безусловно положенной суммы. Чтобы восстановить работу предприятия в кратчайшие сроки.
В ближайшее время «РТ-Взаимное страхование» также предложит правила выплаты денежных средств на улучшение систем защиты. Например, на приобретение противопожарной автоматики, средств реагирования и комплексов для отражения атак БПЛА.
Наша задача – не допустить простоя в работе заводов и в случае повреждений помочь оперативно ликвидировать последствия, максимально снизить риски ущерба, а в идеале – постараться избежать наступления страхового события. Поэтому сейчас мы прорабатываем механизм выделения средств на улучшение системы защиты участников общества взаимного страхования из фонда превентивных мероприятий, – рассказал директор по оценке рисков компании Игорь Егоров.
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