Депутаты борются с отказами в процедуре внесудебного банкротства

Чтобы заявители не получали ошибочные отказы во внесудебном банкротстве и не собирали справки о своем финансовом положении, депутаты предложили наладить электронное взаимодействие между ведомствами.

В Госдуму внесли законопроект, который уточняет процедуру внесудебного банкротства. Поправки позволят избежать ошибочных отказов в предоставлении этой услуги.

Для более достоверной идентификации должников, законопроект предлагает наладить обмен данными между Единым федеральным реестром сведений о банкротстве (ЕФРСБ) и федеральными органами исполнительной власти.

Особый порядок применения положений законопроекта обусловлен спецификой регулируемых правом общественных отношений, а кроме того, обеспечивает дополнительные гарантии защиты прав, сбалансированность и справедливость соответствующего правового регулирования, не допускающего ущемления прав и законных интересов граждан, — говорится в пояснительной записке.

Депутаты предлагают многофункциональным центрам, которые принимают заявления о начале внесудебного банкротства, передавать паспортные данные должников в ЕФРСБ по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Заявителям будет не нужно лично приносить справки о своем имущественном и финансовом положении.

Это поможет исключить ошибочные отказы гражданам при запросе информации, подтверждающей соответствие условиям для прохождения внесудебной процедуры, — сказал один из авторов законопроекта, председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Информация о заявителях, которые обратились за внесудебным банкротством, не будет публиковаться в интернете.