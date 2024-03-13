Ипотека

Ипотеку могут выплачивать только семьи с доходом больше 100 000 рублей

Заемщикам комфортнее тратить на ежемесячные платежи по ипотеке не больше 30% от дохода семьи. Рекомендованный заработок для обслуживания кредита составил 101,6 тысяч рублей в месяц.
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В начале 2024 года размер рекомендованного семейного дохода заемщика для обслуживания ипотеки вырос до 101,6 тыс. рублей в месяц. Это на 11% больше расчета, который был сделан в январе 2023 года. Тогда заемщики могли получать 91,5 тыс. рублей и выплачивать жилищный кредит.

Рекомендованный доход рассчитало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), исследование опубликовано на сайте организации. Комфортным для заемщиков считается соотношение 1/3, где 1 — это сумма ежемесячных платежей по ипотеке, а 3 — размер доходов.

Данная динамика размера рекомендованного семейного дохода заемщиков для комфортного обслуживания ипотеки в последнее время во многом была следствием бума на ипотечном рынке и инфляционного давления, — сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Чтобы выплачивать ипотеку в Москве, жителям столицы нужно зарабатывать 185,3 тыс. рублей в месяц. Высокий показатель рекомендованного дохода и у тех, кто покупает жилье в Московской области: там семьям придется получать 140,5 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге ипотеку смогут выплачивать заемщики с доходом от 126,8 тыс. рублей.

Результаты опроса НБКИ показали, что семьям комфортнее тратить на погашение ипотеки не более 30% ежемесячного дохода. Однако банки могут одобрить жилищный кредит и в случае, если платеж составит 50-60% от доходов.

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Ипотека

Ипотеку могут выплачивать только семьи с доходом больше 100 000 рублей

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