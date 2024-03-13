Все ли готовы платить за нейросети и сколько: что показал опрос

41% жителей городов-миллионников хотя бы раз использовали генеративные нейросети. Из них:
80% пользователей — считают, что технология упрощает решение рутинных задач и помогает экономить время;
71% — говорят, что компании могут взимать плату за использование сервисов на их основе;
49% — полагают, что такие сервисы станут платными в будущем;
28% — продолжат применять сервисы на основе нейросетей, даже если они станут платными.
Таковы итоги опроса, проведенного РОМИР.
77% пользователей нейросетей применяют их как минимум несколько раз в месяц, а каждый 10-й – ежедневно. Почти две трети пользователей (60%) планируют в будущем году пользоваться нейросетями чаще.
Самые известные пользователям нейросети — YandexGPT, ChatGPT, YandexART, Kandinsky.
Наиболее популярные функции, которые применяют пользователи: генерация видео, изображений, ответов на вопросы, текстов и идей.
При этом есть тенденция: чем чаще пользователь обращается к генеративной нейросети, тем реже использует ее для развлечения и чаще – для работы, самообразования, решения бытовых задач и других нужд.
Почти каждый 4-й пользователь нейросетей (23%) уже применял или применяет платные функции. Из них:
34% — платят или ранее платили до 300 рублей в месяц;
34% — платит или платили за использование ChatGPT;
14% – за Midjourney.
Причем среди пользователей нейросетей в возрасте от 18 до 25 лет за использование ChatGPT платят или платили 60% опрошенных. Две трети респондентов (65%), которые допускают, что будут платить за использование нейросетей в будущем, готовы тратить на это до 300 рублей ежемесячно.
Более половины допускают, что в сервисах на основе нейросетей может быть реклама. Подавляющее большинство не исключает, что продолжит пользоваться такими сервисами, если в них появится реклама.
Пользователи согласны дополнительно платить за сервисы на основе нейросетей, чтобы получить доступ к более широкому функционалу, — говорит директор по работе с клиентами РОМИР Маргарита Абрамкина.
Начать дискуссию