Все ли готовы платить за нейросети и сколько: что показал опрос

По результатам опроса платить за нейросети готов каждый 3-й российский пользователь.

41% жителей городов-миллионников хотя бы раз использовали генеративные нейросети. Из них:

80% пользователей — считают, что технология упрощает решение рутинных задач и помогает экономить время;

71% — говорят, что компании могут взимать плату за использование сервисов на их основе;

49% — полагают, что такие сервисы станут платными в будущем;

28% — продолжат применять сервисы на основе нейросетей, даже если они станут платными.

Таковы итоги опроса, проведенного РОМИР.

77% пользователей нейросетей применяют их как минимум несколько раз в месяц, а каждый 10-й – ежедневно. Почти две трети пользователей (60%) планируют в будущем году пользоваться нейросетями чаще.

Самые известные пользователям нейросети — YandexGPT, ChatGPT, YandexART, Kandinsky.

Наиболее популярные функции, которые применяют пользователи: генерация видео, изображений, ответов на вопросы, текстов и идей.

При этом есть тенденция: чем чаще пользователь обращается к генеративной нейросети, тем реже использует ее для развлечения и чаще – для работы, самообразования, решения бытовых задач и других нужд.

Почти каждый 4-й пользователь нейросетей (23%) уже применял или применяет платные функции. Из них:

34% — платят или ранее платили до 300 рублей в месяц ;

34% — платит или платили за использование ChatGPT;

14% – за Midjourney.

Причем среди пользователей нейросетей в возрасте от 18 до 25 лет за использование ChatGPT платят или платили 60% опрошенных. Две трети респондентов (65%), которые допускают, что будут платить за использование нейросетей в будущем, готовы тратить на это до 300 рублей ежемесячно.

Более половины допускают, что в сервисах на основе нейросетей может быть реклама. Подавляющее большинство не исключает, что продолжит пользоваться такими сервисами, если в них появится реклама.

Пользователи согласны дополнительно платить за сервисы на основе нейросетей, чтобы получить доступ к более широкому функционалу, — говорит директор по работе с клиентами РОМИР Маргарита Абрамкина.