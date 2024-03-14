Как оплачивать сотруднику военные сборы

Разъяснение дает Роструд в письме от 08.02.2024 № ПГ/01280-6-1.

По закону от 28.03.1998 № 53-ФЗ граждане на время прохождения военных сборов освобождены от работы с сохранением за ними места работы и выплатой среднего заработка по месту постоянной работы.

Оплатить надо все календарные дни — включая выходные и нерабочие праздничные дни — которые приходятся на период военных сборов.

Правила компенсации таких расходов со стороны Минобороны утверждены постановлением правительства от 01.12.2004 № 704.

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