Бизнес просит отменить уголовную ответственность за картельные сговоры

«Деловая Россия» просит ФАС ослабить давление на предпринимателей. Объединение хочет отменить уголовное преследование за сговоры при продаже товаров не на торгах, а также убрать оборотные штрафы за противодействие проверкам.

Общественная организация «Деловая Россия» обратилась к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с целью снизить давление на бизнес в отношении картельных сговоров. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) также поддержал инициативу.

Представители бизнес-сообщества обеспокоены тем, что ФАС продолжает вносить изменения в законодательство. Они просят отменить уголовное преследование за картельные соглашения на товарных рынках, а преступлением считать только сговоры на торгах — например, при госзакупках. На последние приходится около 90% дел. Об этом пишут «Известия».

Авторы инициативы отмечают, что сговор на товарных рынках не несет большой общественной опасности, а уголовное наказание — слишком суровая мера. Компании могут штрафовать до 15% от годовой выручки.

В условиях, когда российский бизнес столкнулся с санкциями, экономика остро нуждается в появлении новых конкурентоспособных игроков. Уголовная ответственность за картельные соглашения препятствует развитию инноваций и, в конечном счете, не позволяет именно добросовестным игрокам заниматься предпринимательством ввиду существенных рисков, — сказала зампредседателя комитета РСПП по развитию конкуренции Татьяна Каменская.

Кроме того, «Деловая Россия» предлагает отказаться идеи установить оборотный штраф в размере до 1% за противодействие проверкам ФАС.

Оборотный штраф избыточен и не соотносится с характером и степенью общественной опасности правонарушения. Кроме того, не определено само понятие «воспрепятствование, — сказали в «Деловой России».

РСПП считает, что препятствие проверкам — не экономическое нарушение, поэтому привязывать размер наказания к финансовым показателям бизнеса будет несправедливо.

Предприниматели также просят ФАС сделать бессрочным действие порогов экономической концентрации. Он представляет собой лимит по стоимости сделки, с которого нужно получать одобрение ФАС. Сейчас пороговое значение — 2 млн рублей, но эта сумма будет действовать только в 2024-2025 годах.

Недавно мы писали, что правительство создало 5-летнюю программу по борьбе с картелями.

В 2023 году ФАС завела 287 дел в отношении соглашений, которые ограничивали конкуренцию и приводили к образованию картелей. Нарушители заплатили штрафы на сумму больше 1 млрд рублей, на основании проверок ФАС возбудили 39 уголовных дел.