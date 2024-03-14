Минсельхоз хочет ввести временное эмбарго на экспорт сахара

Чтобы обеспечить стабильность на внутреннем рынке, власти ограничат вывоз из страны тростникового и свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы.

Минсельхоз планирует установить временное эмбарго на экспорт сахара из России. До конца сезона 2023/2024 на экспорт хотят отправить около 200 тыс. тонн.

Согласно прогнозу, производство сахара в этом сезоне составил 6,8 млн тонн, что на 9,8% превышает показатель прошлого урожайного сезона.

Внутреннее потребление данного продукта — порядка 6 млн т. Положительная динамика производства связана с высоким урожаем сахарной свеклы, который, по данным Росстата, в 2023 году составил 53,1 млн тонн и стал вторым в истории страны, — сказали «Известиям» и Минсельхозе.

Сейчас поставки российского сахара расширились, производители начали отправлять товар в Туркмению, Афганистан, Турцию, КНДР и в Сенегал.

С 1 августа 2023 года по конец февраля 2024 года объем экспорта превысил 700 тыс. тонн. Это в 3,3 раза больше, чем в прошлом сезоне.

Чтобы обеспечить достаточный уровень сахара в стране, Минсельхоз ограничит объем экспорта тростникового, свекловичного сахара и химической сахарозы до 31 августа 2024 года.

Предлагаемая Минсельхозом России мера регулирования позволит полностью исполнить договоренности по поставкам сахара нашим партнерам по ЕАЭС и обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке, — заявили в ведомстве.

За 10 месяцев 2023 года производство сахара в РФ увеличилось на 14,6%, до 4,19 млн тонн. Валовый сбор сахарной свеклы вырос на 4 млн тонн и достиг 51,7 млн тонн.