В реестре отечественного ПО теперь будут системы для автоматизации бизнес-процессов

Разработчики компьютерных программ для бизнеса смогут внести свои продукты в реестр российского ПО. Это позволит им получать льготные кредиты, гранты и участвовать в госзакупках.

В реестре российского программного обеспечения (ПО) появилось 4 новых категории для программ:

мгновенного обмена текстовыми сообщениями и другими файлами;

ведения электронного документооборота;

работы медицинских учреждений;

роботизации процессов (RPA).

RPA — технология, которая позволяет ботам выполнять повторяющиеся действия по заданному алгоритму. Они могут проверять информацию, обрабатывать данные или формировать отчеты.

Минцифры добавило в список софт, который позволяет создавать программных роботов для автоматизации бизнес-процессов с использованием компьютерного зрения, обработки языка и синтеза речи, а также цифровых советников для помощи в принятии решений. Об этом сказано на портале правовых актов.

Решение включить RPA в классификатор позволит разработчикам подобных решений получать гранты на развитие и льготные кредиты, а также участвовать в госзакупках, — сказал «Коммерсанту» руководитель отдела frontend-разработки SimbirSoft Дмитрий Шеверев.

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