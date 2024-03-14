Верховный суд принял сторону клиента банка, который заработал на курсовом сборе

У клиента банка «Тинькофф» появился шанс вернуть деньги, которые он заработал на конвертации валют в 2022 году.

Верховный суд отменил решение в пользу банка «Тинькофф», который списал у своего клиента около 70 000 евро из-за невыгодной конвертации валюты в 2022 году.

Дело направили на пересмотр в апелляционной инстанции, следует из карточки производства на сайте ВС.

В феврале и марте 2022 года клиент банка «Тинькофф» продал валюту по взлетевшему курс и заработал 68,8 тыс. евро. Банк сослался на технический сбой и заявил, что в это время сотрудники по ошибке установили неверный курс валют. Валютные счета клиента заблокировали, с них списали всю полученную выгоду, а потом разблокировали.

Клиент подал иск в суд за нарушение прав потребителей. Суд решил, что потребитель злоупотреблял своими правами, а его истинной целью было не купить валюту, а заработать на курсовой разнице из-за ошибки банка.

Сейчас ВС решил иначе и отменил решения предыдущих инстанций.

В середине марта 2023 года «Тинькофф» начал блокировать счета и списывать полученную на конвертации валют выгоду. Свои действия кредитная организация объяснила тем, что клиенты «воспользовались уязвимостью в работе алгоритма» и совершали многократные валютные переводы для «неправомерного обогащения».