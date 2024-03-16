Запретят делать ставки за счёт кредитов и займов

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и сенатор Александр Трембицкий подготовили законопроект (пока не опубликован) о запрете приема организаторами азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах ставок путем проведения операций с помощью кредитных карт.

Они пояснили ТАСС, что отсутствие ограничений на использование предоставленных финорганизациями заемов создает условия для попадания граждан в тяжелое материальное положение в связи с необходимостью исполнения обязательств по кредитным и договорам займа.

Документ также ограничит размещение букмекерок, тотализаторов и их пунктов приема ставок в непосредственной близости от микрофинансовых организаций.