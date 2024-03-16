Кредитные карты

Запретят делать ставки за счёт кредитов и займов

Станет недопустимым прием ставок организатором азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах путем перевода денежных средств, предоставленных кредитной организацией.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и сенатор Александр Трембицкий подготовили законопроект (пока не опубликован) о запрете приема организаторами азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах ставок путем проведения операций с помощью кредитных карт.

Они пояснили ТАСС, что отсутствие ограничений на использование предоставленных финорганизациями заемов создает условия для попадания граждан в тяжелое материальное положение в связи с необходимостью исполнения обязательств по кредитным и договорам займа.

Документ также ограничит размещение букмекерок, тотализаторов и их пунктов приема ставок в непосредственной близости от микрофинансовых организаций.

Комментарии

1
Инвестиционный вычет

Лжецы заплатят штраф 20% от суммы инвестиционного налогового вычета

Если сообщить налоговикам недостоверные сведения об открытии ИИС или о заключении договора долгосрочных сбережений, то придется заплатить штраф в размере 20% от суммы налогового вычета.

13

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Кредитные карты

Запретят делать ставки за счёт кредитов и займов

Станет недопустимым прием ставок организатором азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах путем перевода денежных средств, предоставленных кредитной организацией.

1
46

МТС Банк реализовал сервис денежных переводов в Китай и Таиланд

ПАО «МТС-Банк» запустил денежные переводы в Китай и Таиланд — одни из самых популярных направлений Дальнего Зарубежья. Сделать перевод можно с любых карт российских банков.

1
303

Календарь вебинаров

19
Лучшие спикеры, новый каждый день
Petrovchik
Поиск работы бухгалтеров

Как русскому иммигранту найти работу бухгалтера в Великобритании

Для русских иммигрантов, желающих построить карьеру бухгалтера в Великобритании, важно знать, что это вполне достижимая цель. Процесс может быть сложным и требовать времени, но с правильным подходом и наличием необходимых квалификаций, вы сможете найти работу в этой сфере. Вот несколько шагов, которые помогут вам в этом.

197
Вклады

Новые жилищные вклады помогут накопить первоначальный взнос на жилье

Центробанк поддерживает идею запустить жилищные депозиты, которые помогут вкладчикам накопить средства на первоначальный взнос по ипотеке.

357
Наталия Лукина

Розыгрыш на «Клерке». Выполни задание лучше всех и забирай Клерк.Премиум

Давно у нас не было розыгрышей. Срочно исправляем ситуацию! Тем более у нас весомый повод дарить подарки — на «Клерке» вышло 600 тысяч публикаций!

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
43
482

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Инвестиции

Российские инвесторы подали к Clearstream иски на 74 млн евро

Компании, банки и частные инвесторы подали в российские суды около 20 исков к депозитарию Clearstream. Больше 100 заявлений составили против Euroclear.

147
Кредитование

IT-специалисты стали брать больше денег у МФО

Микрофинансовые компании меняют свою аудиторию из-за ограничений Центробанка. Теперь они выдают больше займов клиентам с более высоким доходом.

128
Банки

ЦБ: в 2024 году банки выдадут меньше кредитов

Банк России сообщил, что ожидает охлаждение кредитования в этом году после рекордных показателей 2023 года.

227
Экспорт

Экспортный центр поддержал 24 тысячи компаний

Участники внешнеэкономической деятельности получили от РЭЦ финансирование в размере 587 млрд рублей.

100
Интернет и IT

Нацбюро кредитных историй: хакеры слили в сеть информацию о заемщиках, но источник — не НБКИ

Хакеры слили в сеть информацию о 200 млн заявлений на получение кредитов. Они заявили, что взломали базу НБКИ, однако бюро не считает себя виновником утечки.

134
Многодетные семьи

Многодетным продлят выплаты на погашение ипотеки

При рождении третьего ребенка семьи продолжат получать 450 000 рублей на выплату жилищного кредита. Выплаты будут делать до конца 2030 года.

123

Разборы законов

1 207
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзоры для бухгалтера

Разбираемся с УСН, фиксированными взносами и новым ФСБУ. Дайджест разборов

Что разобрала редакция «Клерка» за эту неделю: доходы на УСН при работе с маркетплейсами, декларация по УСН «доходы минус расходы» за 2023 год: когда и как сдавать, образец, ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ, алименты в 2024 году: кому положены и как платить, лицензии теперь являются активами. Новый ФСБУ 14/2022.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
235
Бухгалтеры

Конкурс на «Клерке». Приз —лучшая подписка для бухгалтеров Клерк.Премиум

На этой неделе на «Клерке» была опубликована 600-тысячная публикация! В честь юбилея проводим конкурс и дарим подарок.

96
Интернет и IT

Роскомнадзор перестал вносить сайты в реестр для их блокировки

Есть вероятность, что блокировки теперь происходят напрямую через оборудование на сетях связи. Раньше РКН каждый день добавлял около 800 ссылок на подозрительные ресурсы.

108
Права потребителей

Роспотребнадзор начал получать жалобы на искусственный интеллект — чат-боты и роботов

14 марта состоялась пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню прав потребителей, который отмечается 15 марта. На ней обсудили приоритеты защиты прав потребителей во времена искусственного интеллекта.

110
Отпуска

53% россиян готовы три года работать без отпуска

Если сотрудникам платить 496 000 рублей в месяц, то они согласны не уходить в отпуск в течение трех лет.

2
143
Бесплатно с

Страховые взносы с отпускных в 2024 году. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, как рассчитать страховые взносы с отпускных, укажем сроки их уплаты и уточним, какие виды отпуска не облагаются взносами.

Страховые взносы с отпускных в 2024 году. Мини-курс
215

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бесплатно с НДС

НДС 0% для гостиниц в 2024 году: когда применяется

Не только проживание, но и питание в гостинице может облагаться НДС 0%, и алкоголь в неограниченных количествах – тоже.

НДС 0% для гостиниц в 2024 году: когда применяется
190

Интересные материалы

Импорт

Electrolux и другие бренды запрещают поставлять свою продукцию по параллельному импорту

Бытовая техника Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta может полностью исчезнуть из продажи в РФ. Место этих брендов заменят турецкие и китайские производители.

6
195