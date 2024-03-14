Порог минимального долга для банкротства юрлиц увеличат

Госдума приняла в первом чтении законопроект Верховного Суда об увеличении суммы минимального долга, с которой можно инициировать процедуру банкротства, для большинства юридических лиц с 300 000 до 2 млн рублей.

Документ также повысит минимальный долг для начала банкротства:

стратегических предприятий — с 1 млн до 3 млн рублей ;

и сельхозорганизаций — с 500 000 до 3 млн рублей.

При этом законопроект не меняет минимальную сумму долга для начала банкротства граждан, включая ИП. Сейчас порог — 500 000 рублей.

Что Верховный суд изменит правила банкротства, мы ранее писали здесь.

Для уменьшения нагрузки на суды будут и процедурные послабления — когда можно выносить решения без проведения заседания и ограничиваться только резолютивной частью. Это новшество распространят на включение требований в реестр, освобождение арбитражного управляющего от его обязанностей по его же заявлению, распределение судебных расходов в рамках дел о банкротстве и др. как отдельные споры.