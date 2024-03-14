Госучреждения уже на внутреннем ЭДО, бизнесу тоже готовиться?

Большинство государственных учреждений уже применяют электронный документооборот, а вот бизнес не торопится отказываться от бумажных документов. По крайней мере внутри компании. Почему этот подход — ошибка?

Обязать организацию перейти на внутренний электронный документооборот никто не может. Однако может получиться, что использовать СЭД придется добровольно-принудительно.

Например, если переходите на налоговый мониторинг, и нужно дать ФНС доступ к витрине данных, то гораздо проще оформлять все документы в электронном виде, чем печатать бумажные, потом сканировать их, вносить в систему (а это все равно потребуется).

Другой случай — у организации есть филиалы, а бухгалтерия ведется в центральном офисе. Тут даже нечего объяснять — ждать прибытия бумажных документов, или опять же тратить время на сканирование — выброс на ветер и денег и времени сотрудников. Кстати, почему-то его никто никогда не оценивает. Готов ли директор платить вам за то, что вы с грустным видом сидите в обнимку со сканером по два часа? Вряд ли, но он это по факту делает.

Тем, кто занят производством, СЭД просто необходима, ведь нужно оперативно получать информацию, отстраивать процессы, решать даже такие рутинные вопросы, как ремонт оборудования, выход рабочих на смены, согласование поставок и отгрузок. Любое промедление грозит большими убытками и даже остановкой производства.

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Эксперт расскажет, об особенностях и подводных камнях внедрения СЭД, объяснит, почему переход на СЭД важен и какие риски поджидают тех, кто затягивает с цифровизацией. Вы узнаете о преимуществах внутреннего ЭДО и сможете увидеть, как система работает на практике.

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