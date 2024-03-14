Искусственный интеллект выдаст 70% кредитов клиентам Сбера

Сотрудники Сбербанка будут полагаться на мнение искусственного интеллекта в решении о выдаче кредитов компаниям.

Сбербанк ожидает, что к концу 2024 года искусственный интеллект примет решение об одобрении 70% кредитов для юридических лиц. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин на выставке-форуме «Россия».

У нас 100% кредитных решений по физлицам принимается с помощью искусственного интеллекта. По юридическим лицам, я думаю, что до конца этого года порядка 70% решений по кредитам будет приниматься тоже с использованием технологий искусственного интеллекта — это и по количеству, и по объему, — заявил Ведяхин.

В ноябре 2023 года Герман Греф рассказал, что искусственный интеллект уже выдает компаниям около 60% кредитов. Этот показатель хотят довести до 80%.

Сейчас банк внедрил больше 200 моделей ИИ, которые составляют портрет клиента, ведут планирование, контролируют учет и принимают решения по урегулированию задолженности.