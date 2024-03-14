Что грозит бухгалтеру за ошибки в учете

В потоке работы бухгалтеры могут допустить множество ошибок. Самые распространенные — это технические ошибки, опечатки.
Также специалист может неверно заполнить первичные документы. С такими проблемами в основном сталкиваются новые сотрудники, которые еще не знают всех правил, ведь предприятия самостоятельно разрабатывают большинство форм. Важно помнить, что кассовые и банковские документы строго регламентированы законом № 402-ФЗ «О бухучете».
Бухгалтеры могут забыть про документы, которые подтверждают хозяйственные операции. Например, при списании командировочных расходов будет отсутствовать приказ о командировке и авансовый отчет. Если упустить нормативные акты, бухгалтерскую запись признают недействительной.
Как бухгалтера накажут за ошибки
Ст. 15.11 КоАП предусматривает штраф в размере 20 000 рублей за искажение учета. Однако если бухгалтер сам нашел ошибку до того, как отчетность была утверждена, эта статья ему не грозит.
За искажение данных в бухгалтерском учете можно получить штраф по ст. 120 НК в размере от 10 до 30 000 рублей. Если налоговики докажут, что ошибка повлекла за собой занижение налогооблагаемой базы, компания заплатит 20% от суммы недоимки (не меньше 40 000 рублей).
Из-за ошибок в учете бухгалтер может неправильно рассчитать зарплату другим сотрудникам. За это грозит штраф по ст. 5.27 КоАП до 20 000 рублей для должностных лиц, до 5000 рублей для ИП и до 50 000 рублей для компаний.
Как избежать ошибок в бухгалтерском учете и вовремя их исправить, не дожидаясь наказаний, узнайте на вебинаре «Типичные ошибки бухгалтеров в учете: когда и как исправлять по требованиям ФСБУ и НК». Он пройдет 20 марта в 15:00 мск!
Успейте приобрести вебинар со скидкой 79%, всего за 399 рублей!
Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
На вебинаре разберем:
Ошибка, новый факт хозяйственной жизни или «событие после отчетной даты».
Исправление ошибок в первичных документах с учетом правил ФСБУ 27/2021.
Бухгалтерские и налоговые ошибки, которые не нужно исправлять.
Ошибки текущего и прошлого периода: порядок исправления в бухгалтерском и налоговом учете.
Ответственность за ошибки в бухгалтерском и налоговом учете. Как избежать штрафов.
Запись вебинара будет бесплатно доступна всем, кто на него записался и подписчикам Клерк.Премиум!
Начать дискуссию