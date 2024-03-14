Бухгалтеры

⏰Завтра бухгалтеры узнают про все изменения в налогах, кадрах и бухучете. И все это за 1 день!

Уже завтра «Клерк» соберет экспертов в области бухгалтерии, кадров и налогов. Они поделятся ценной аналитикой и расскажут, как теперь работать с новыми изменениями в законодательстве. Сейчас вы можете купить онлайн-билет и с комфортом смотреть выступления спикеров.
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14 марта 2024 года пройдет IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». За один день участники познакомятся со всеми изменениями по налогам, учету и кадрам! Событие пройдет в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб.

На конференции эксперты расскажут о новых вызовах и возможностях для бухгалтеров в 2024 году.

«Клерк» пригласил опытных экспертов:

  • Самкова Надежда — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД — разберет поправки по налогу на прибыль и НДС, новшества по НДФЛ, расскажет, что учесть при заполнении нового расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года, про ошибки в РСВ и уточненные отчеты.

  • Сокуренко Вера — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России — объяснит, какие условия нужно выполнить для применения упрощенных форм отчетов, когда сдавать бухотчетность и в каком порядке.

  • О том, что будут проверять налоговики в 2024–2025 году подробно расскажет Каминский Владислав — управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners», ведущий налоговый юрист РФ по версии «Право 300», имеющий более 15 лет юридической практики.

  • Крапивенцева Светлана уточнит, что теперь относится или не относится к нематериальным активам и почему это важно знать всем бухгалтерам. Светлана — руководитель практики МСФО КСК ГРУПП, аттестованный аудитор — более 20 лет.

  • Как грамотно платить самозанятым? Проконсультируют специалисты компании Qugo Козьмина Татьяна и Шибаев Артур.

  • Воробьева Елена — к. э. н., автор книги «Заработная плата» — проконсультирует об особенностях МРОТ в 2024 году, доплатах за работу в выходные дни при увольнении (актуальные изменения, которые уже надо учитывать на практике, но еще не внесенные в ТК!), когда и как можно уменьшить размер премии, какие выплаты включать в расчет за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных и другие изменения в работе бухгалтера по зарплате и кадровика.

  • Про изменения в воинском учете расскажет Эдислава Красных —руководитель участка «Зарплата и кадры» в Первой Экспертной Бухгалтерии, главный эксперт по воинскому учету.

  • Заместитель генерального директора сервиса Работа.ру, операционный директор сервисов СберПодбор и Подработка Александр Ветерков посоветует работодателям, как победить нехватку кадров, привлечь грамотных сотрудников и работать с внештатными исполнителями.

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Почему стоит прийти на конференцию

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

Мы подготовили онлайн-билет для тех, кто занят, но горит желанием узнать о том, как теперь работать бухгалтерам, кадровикам и предпринимателям.

Участвовать онлайн

Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!

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НДФЛ

Если налоговый агент не удержал НДФЛ, придется платить его по уведомлению из ИФНС

В общем случае НДФЛ удерживают налоговые агенты. Если не удержали, придется платить его самостоятельно.

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Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
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Бухгалтеры

⏰Завтра бухгалтеры узнают про все изменения в налогах, кадрах и бухучете. И все это за 1 день!

Уже завтра «Клерк» соберет экспертов в области бухгалтерии, кадров и налогов. Они поделятся ценной аналитикой и расскажут, как теперь работать с новыми изменениями в законодательстве. Сейчас вы можете купить онлайн-билет и с комфортом смотреть выступления спикеров.

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Бухгалтерский учет

Что грозит бухгалтеру за ошибки в учете

Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Разберитесь, как исправить ошибки в бухгалтерском и налоговом учете, чтобы не получить наказание.

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МКПЦ
Налоговый мониторинг

Что такое налоговый мониторинг

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Что такое налоговый мониторинг
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Интервью

Умная система переплета документов в офисе – технология UniBind

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Иллюстрация: UniBind (Peleman)
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
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Кредитование

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КУБ дня. Про ИП и кредит
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Наталия Лукина
Бухгалтеры

🔥Ответы на вопросы бухгалтеров по IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Обязательно к прочтению

Уже завтра, 14 марта состоится главное бухгалтерское событие весны — IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Мы подготовили ответы по всем вашим вопросам. Ответы по конференции: кто, что, как, куда, когда, во сколько, каким образом — все здесь!

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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НДФЛ

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Правовой эксперт
Должная осмотрительность

На какой стадии лучше заявлять расчет действительных налоговых обязательств (налоговую реконструкцию)

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На какой стадии лучше заявлять расчет действительных налоговых обязательств (налоговую реконструкцию)
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Реклама

ЦБ и Генпрокуратура хотят запретить рекламу компаний, которые обещают избавить клиентов от долгов

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Обзоры для бухгалтера

🌷 Как в 2024 году учитывать фиксированные взносы и считать налог по УСН, работая с маркетплейсами: разъяснения экспертов

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Оксана Донцова
Защита персональных данных

Мертвые души Роскомнадзора. Кто и как сможет пользоваться персональными данными

Согласно новым требованиям Роскомнадзора и в частности Закона №152-ФЗ «О персональных данных» функции по обработке персональных данных теперь неотъемлемая обязанность каждого юридического лица. В 2023 году введен в действие ряд документов, необходимых для исполнения всеми вышеназванными лицами.

Мертвые души Роскомнадзора. Кто и как сможет пользоваться персональными данными
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Обзоры новостей

СМИ узнали параметры возможного повышения НДФЛ. Что пишут

В правительстве обсуждается повышение налогового бремени для граждан с доходами от 1 млн и от 5 млн рублей. Кроме того, власти могут повысить налог на прибыль компаний с 20% до 25%.

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Переход на ЭДО

Госучреждения уже на внутреннем ЭДО, бизнесу тоже готовиться?

Большинство государственных учреждений уже применяют электронный документооборот, а вот бизнес не торопится отказываться от бумажных документов. По крайней мере внутри компании. Почему этот подход — ошибка?

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
АКГ «Созидание и Развитие»
ЕНП (единый налоговый платеж)

Как работать с ЕНС и ЕНП в 2024 году

В этом году многие правила работы с ЕНС и ЕНП остались прежними — как в 2023 году. Но есть изменения, которые обязательно нужно учесть, когда уплачиваете налоги. Расскажем о пяти самых важных поправках, которые коснутся всех налогоплательщиков.

Как работать с ЕНС и ЕНП в 2024 году
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