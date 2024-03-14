Блокировка счетов налоговой инспекцией

ФНС заморозила счета оператора спортивных прав «Телеспорт Груп»

Компания должна налоговикам больше 115 млн рублей, у оператора отрицательное сальдо ЕНС.

Крупнейшие банки по требованию ФНС приостановили операции по счетам оператора спортивного маркетинга АО «Телеспорт Груп».

Компанию обвиняют в неуплате налогов, на сальдо оператора спортивных прав образовался долг в размере 115,77 млн рублей.

АО «Телеспорт Груп» — крупнейший в стране оператор спортивного маркетинга. Компания привлекает спонсоров и рекламодателей для проведения чемпионатов по разным видам спорта. Также организация покупает права на показ спортивных мероприятий.

Для компании такого размера решить проблемы с налоговой не должно быть сложно, — сказал собеседник «Коммерсанта».

Налоговики имеют право без решения суда блокировать банковские счета компаний. Если организация решит открыть новый счет, то на него тоже будет действовать блокировка.

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Компания должна налоговикам больше 115 млн рублей, у оператора отрицательное сальдо ЕНС.

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