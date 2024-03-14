Банки

Банки будут лучше информировать клиентов о действиях мошенников

Клиенты банка узнают, как избежать контактов с мошенниками и что будет, если их вовлекут в преступную деятельность с обналом.

Центробанк предложил кредитным организациям расширить каналы информирования о рисках кибермошенничества.

Клиентов будут чаще предупреждать о рисках хищения личных и кредитных средств, а также рассказывать о последствиях занятий дропперством — помощью преступникам в обналичке похищенных денег.

Регулятор рекомендует банкам разработать сценарии для бесед сотрудников с клиентами при возникновении подозрений, что человек находится под влиянием мошенников и может лишиться денег, — сказано на сайте ЦБ.

Кроме того, кредитные организации будут предоставлять клиентам сервисы для определения подозрительных звонков.

Методические рекомендации начнут действовать с 25 июля 2024 года. Центробанк считает, что у банков есть время, чтобы подготовиться.

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