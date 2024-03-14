Бухгалтеры

🔔Вы еще успеваете на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Присоединяйтесь онлайн! Вас ждут топовые эксперты и горячие темы

На конференции эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как работать с новыми изменениями в законодательстве. Смелее заводите новые, полезные знакомства и проведите с нами целый день!
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На  IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» в Москве мы пригласили множество экспертов, которые поделятся ценной информацией о:

  • всех изменениях по ЕНС, ЕФС-1, 6-НДФЛ и РСВ;

  • претензиях ФНС в 2024 году по налогам, схемам и зарплате;

  • воинском учете — что проверить компаниям;

  • новом ФСБУ НМА — что теперь относится или не относится к нематериальным активам и почему это важно каждой компании, и как это влияет на отчетность;

  • новых требованиях к отчетности за I квартал и 2023 год;

  • проверках при выплате самозанятым;

  • новшествах в расчете зарплаты и премий;

  • способах победить нехватку кадров.

Самое важное будет у нас в новостях — не пропустите!

Присоединяйтесь к нам онлайн! Так вы точно узнаете все новое о налогах, кадрах и бухгалтерском учете.

Участвовать онлайн

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

Начать дискуссию

С 2024 года в 1С по-новому отражают начисления на ЕНС

Уведомление по ЕНП, которое бухгалтеры формируют в 1С, теперь не формирует проводки по счету 68.90.

С 2024 года в 1С по-новому отражают начисления на ЕНС
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Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Чеки

От бумажных чеков планируют полностью отказаться

Термобумага, из которой делают кассовые чеки, содержит бисфенол. Это не позволяет перерабатывать документы как макулатуру. Поэтому ведомства хотят полностью перейти на электронные чеки.

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Отпуска

Путешествовать с детьми на ж/д стало дешевле

РЖД ввели скидку 15% для пассажиров с детьми.

17

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Клерк
ФСБУ

Пошаговая инструкция: как перейти на новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»

Составили простой порядок действий, который поможет быстро и без проблем начать применять новый стандарт.

Пошаговая инструкция: как перейти на новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
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Бухгалтеры

🧨«Клерк» начинает IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию. Подключайтесь!

На конференции эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как работать с новыми изменениями в законодательстве. Смотреть выступления и общаться в чате можно онлайн.

🧨«Клерк» начинает IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию. Подключайтесь!
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Самозанятые

Что ждет самозанятых и бизнес, который с ними работает, в связи с новыми межведомственными комиссиями. Мнения экспертов

Поговорили с экспертами о том, стоит ли бизнесу опасаться ужесточения правил работы с самозанятыми, каковы перспективы режима НПД и как избежать лишних рисков. 

Иллюстрация: freepik/freepik
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Ведение бизнеса

Власти будут общаться с бизнесом через Госуслуги

Во второй половине 2024 года цифровую платформу для приема обращений от бизнеса начнут внедрять во всех регионах. Она будет функционировать на базе Госуслуг.

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Елена Балаклицкая
Бухгалтеры

Я в Москве! Всем привет с конференции!

Вчера добралась в Москву, конечно побывала на Красной площади (одна мечта сбылась), а сегодня я на конференции «Клерка», с нетерпением жду начала.

Я в Москве! Всем привет с конференции!
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НДФЛ

Если квартиру продать сразу после приватизации, будет НДФЛ

В общем случае минимальный срок владения жильем (чтобы продать его без НДФЛ) – 5 лет. Но для приватизированного жилья – 3 года.

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Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Можно ли привлечь к субсидиарки бенефициара? Что говорит закон

Все знают, что номинальство распространено, именно по этой причине, закон расширили и включили в число потенциальных ответчиков лиц, фактически принимавших решения, доведших организацию до банкротства.

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Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

❤️Началась IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Репортаж из зала

Свершилось! Началась долгожданное событие IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»! Сегодня мы узнаем, как подготовиться к новым правилам, избежать налоговых проверок, предотвратить критические ошибки в отчетности.

❤️Началась IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Репортаж из зала
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Бухгалтеры

🔔Вы еще успеваете на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Присоединяйтесь онлайн! Вас ждут топовые эксперты и горячие темы

На конференции эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как работать с новыми изменениями в законодательстве. Смелее заводите новые, полезные знакомства и проведите с нами целый день!

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Карьера бухгалтера

Как бухгалтеру на фрилансе выстроить личные границы

Бухгалтеры, переходящие на фриланс, строят планы на будущее и часто стремятся объять необъятное. Но желание всегда быть на высоте скоро может смениться безуспешными попытками отличить день от ночи, а будни от выходных. Чтобы не просто выжить на фрилансе, но и не растерять продуктивность, нужно защищать личные границы и никому не позволять их переступать. 

Как бухгалтеру на фрилансе выстроить личные границы
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НДФЛ

ИП опасаются двойного налогообложения процентов по счету

На остаток по расчетному счету ИП банк начисляет проценты, которые этот ИП отражает в своей декларации. Но сведения об этих доходах уже отражены в личном кабинете как доходы физлица.

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Мой бизнес
Малый и средний бизнес

Татьяна Илюшникова: более 6 трлн рублей составил объем финподдержки бизнеса в рамках нацпроекта МСП

С 2020 года объем финансовой поддержки бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» составил более 6 трлн рублей.

Татьяна Илюшникова: более 6 трлн рублей составил объем финподдержки бизнеса в рамках нацпроекта МСП
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Юлия Демидова
Ведение бизнеса

Не забудьте провести годовое собрание ООО и утвердить годовой отчет

На очередном собрании должны быть приняты решения об утверждении годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Не забудьте провести годовое собрание ООО и утвердить годовой отчет
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igotosochi
Инвестиции

10 облигаций с ежемесячным купоном и высокой доходностью

Лучше, чем получение пассивного дохода от инвестиций, может быть только получение пассивного дохода от инвестиций ежемесячно. Большинство облигаций имеют купонный период 3 месяца, также часто встречается период в 6 месяцев. С одномесячным периодом можно, так сказать, получать равномерный доход a.k.a. купонная зарплата.

10 облигаций с ежемесячным купоном и высокой доходностью
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НДФЛ

👵 Чтобы не платить НДФЛ за подаренную прабабушкой квартиру, надо идти в суд

Бабушка и внук – это близкие родственники, прабабушка и правнук – уже нет. Поэтому если прабабушка подарит вам квартиру, придется платить НДФЛ. Но можно и не платить.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Екатерина Макаренко
Маркировка товаров

Обязательная маркировка для продавцов на маркетплейсах

В статье рассказываем почти все, что нужно знать селлеру при продаже товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Обязательная маркировка для продавцов на маркетплейсах
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Интересные материалы

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В России предлагается увеличить НДФЛ. Предлагается изменить ставки НДФЛ в зависимости от величины дохода

Традиционно и в советское время, и в постсоветский период ставка подоходного налога была прогрессивной: размер ставки повышался с ростом дохода. Повышенная ставка применялась не ко всему доходу, а только к сумме, превышающей какой-то уровень.

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