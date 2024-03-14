🔔Вы еще успеваете на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Присоединяйтесь онлайн! Вас ждут топовые эксперты и горячие темы

На конференции эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как работать с новыми изменениями в законодательстве. Смелее заводите новые, полезные знакомства и проведите с нами целый день!

На IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» в Москве мы пригласили множество экспертов, которые поделятся ценной информацией о:

всех изменениях по ЕНС, ЕФС-1, 6-НДФЛ и РСВ;

претензиях ФНС в 2024 году по налогам, схемам и зарплате;

воинском учете — что проверить компаниям;

новом ФСБУ НМА — что теперь относится или не относится к нематериальным активам и почему это важно каждой компании, и как это влияет на отчетность;

новых требованиях к отчетности за I квартал и 2023 год;

проверках при выплате самозанятым;

новшествах в расчете зарплаты и премий;

способах победить нехватку кадров.

Самое важное будет у нас в новостях — не пропустите!

Присоединяйтесь к нам онлайн! Так вы точно узнаете все новое о налогах, кадрах и бухгалтерском учете.

Участвовать онлайн

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.