Правила поведения на налоговых проверках: когда можно оспорить выемку

Налоговый юрист Владислав Каминский дал бухгалтерам ценные советы, как вести себя во время налоговых проверок, что делать, если назначили выемку документов и есть ли шанс оспорить эту процедуру.

Во время IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» налоговый юрист Владислав Каминский, управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners» рассказал, как вести себя, если в компанию пришла выездная налоговая проверка и была назначена сама неприятная процедура — выемка документов.

ФНС имеет право назначить выемку в следующих случаях:

Когда налоговикам недостаточно копий документов и есть обоснованная угроза их уничтожения, сокрытия, исправления или замены (п. 8 ст. 94 НК). Если компания не представляет нужные бумаги по требованию (п. 4 ст. 93 НК).

При этом если будет хоть какое-то обоснование выемки, вам не пришлют предварительное требование. Оно необязательно, — сказал Владислав Каминский.

Как оспорить выемку

Действия налоговиков можно оспорить в суде, если:

выемка производилась в ночное время:

не были привлечены понятые;

не присутствовал налогоплательщик;

не составлен протокол или он составлен без соблюдения требований статей 94 и 99 НК;

опись не содержит описания всех документов;

не изготовлены и не переданы плательщику заверенные копии.

Когда оспаривать выемку можно, но шансы малы

Перспектива оспаривания выемки будет незначительной, если: