Правила поведения на налоговых проверках: когда можно оспорить выемку

Во время IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» налоговый юрист Владислав Каминский, управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners» рассказал, как вести себя, если в компанию пришла выездная налоговая проверка и была назначена сама неприятная процедура — выемка документов.
ФНС имеет право назначить выемку в следующих случаях:
Когда налоговикам недостаточно копий документов и есть обоснованная угроза их уничтожения, сокрытия, исправления или замены (п. 8 ст. 94 НК).
Если компания не представляет нужные бумаги по требованию (п. 4 ст. 93 НК).
При этом если будет хоть какое-то обоснование выемки, вам не пришлют предварительное требование. Оно необязательно, — сказал Владислав Каминский.
Как оспорить выемку
Действия налоговиков можно оспорить в суде, если:
выемка производилась в ночное время:
не были привлечены понятые;
не присутствовал налогоплательщик;
не составлен протокол или он составлен без соблюдения требований статей 94 и 99 НК;
опись не содержит описания всех документов;
не изготовлены и не переданы плательщику заверенные копии.
Когда оспаривать выемку можно, но шансы малы
Перспектива оспаривания выемки будет незначительной, если:
пришли сразу с выемкой, но требования не выставляли;
если копии были представлены по требованию, но с выемкой пришли, а постановление не
содержит обоснования выемки оригиналов (всё же можно оспорить);
не указали в постановлении причины выемки (без мотивировки есть шанс оспорить такое постановление. Достаточно указать на планируемую экспертизу).
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