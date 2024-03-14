🧨«Клерк» начинает IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию. Подключайтесь!

На IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» в Москве мы пригласили множество экспертов, которые поделятся ценной информацией о:
всех изменениях по ЕНС, ЕФС-1, 6-НДФЛ и РСВ;
претензиях ФНС в 2024 году по налогам, схемам и зарплате;
воинском учете — что проверить компаниям;
новом ФСБУ НМА: что теперь относится или не относится к нематериальным активам и почему это важно каждой компании, и как это влияет на отчетность;
новых требованиях к отчетности за первый квартал и 2023 год;
проверках при выплате самозанятым;
новшествах в расчете зарплаты и премий;
способах победить нехватку кадров.
Самое важное будет у нас в новостях — не пропустите!
Присоединяйтесь к нам онлайн! Так вы точно узнаете все новое о налогах, кадрах и бухгалтерском учете.
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.
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