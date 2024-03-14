От бумажных чеков планируют полностью отказаться

Термобумага, из которой делают кассовые чеки, содержит бисфенол. Это не позволяет перерабатывать документы как макулатуру. Поэтому ведомства хотят полностью перейти на электронные чеки.

Минприроды предлагает правительству полностью отказаться от бумажных кассовых чеков и пользоваться только электронными аналогами. Идею уже поддержали в ФНС и в Российском экологическом операторе.

Пока речи о принятии окончательного решения не идет, министерство планирует провести консультации с бизнесом. Его могут принять только после всесторонней проработки со всеми заинтересованными участниками, — сказали «Известиям» в Минприроды.

Минпромторг в 2022 году призвал частично отказаться от бумажных чеков. Это позволило сократить отходы.

При этом далеко не все покупатели, особенно старшего поколения, могут использовать мобильный телефон для того, чтобы контролировать расчеты на месте. Поэтому принципиально важно оставить возможность формирования кассового чека в электронном виде только по запросу покупателя, — рассказали в ФНС.

Также налоговики добавили, что поддержат инициативу, если это не будет ущемлять права потребителей. Кроме того, бумажный чек нужен для учета выручки в компаниях и у ИП.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев объяснил, что сейчас 80% населения активно пользуются интернетом, а полный отказ от бумажных чеков будет возможен только в течение нескольких лет.

Электронные чеки не теряются и позволяют контролировать расходы, не образовывая мусор. Сейчас уже больше трети покупателей в «Ленте» отказались от бумажных кассовых документов, в сети «Глобус» доля электронных чеков превысила 30%. «Магнит» три года назад начал переход на электронный документооборот и сэкономил 9,5 тыс. тонн бумаги, что около 230 тыс. деревьев.

Бумажные кассовые чеки нельзя утилизировать или переработать как макулатуру из-за того, что в их составе содержится бисфенола.