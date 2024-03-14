Путешествовать с детьми на ж/д стало дешевле

Об этом 13 марта в рамках выступления на пленарном заседании Госдумы сообщил глава РЖД Олег Белозёров:

«В Год семьи, объявленный Указом Президента, мы запускаем акцию «Путешествуй с детьми», в рамках которой будет предложена скидка 15% на проезд в купейных вагонах дальнего следования для всех путешественников, которые едут с детьми до 18 лет», – сказал Белозёров.

В рамках тарифного плана положена скидка 15% на проезд взрослых с детьми в купейных вагонах.

Для получения скидки нужно будет в одном заказе — до 4-х билетов — оформить проездные документы на ребенка до 18 лет и его сопровождающих.

При проезде в купе двухэтажных поездов пассажир от 10 до 17 лет может также выбрать тариф «Школьный»: это скидка 50% от стоимости проезда в плацкарте.

Новый тариф «Путешествуй с детьми» будет действовать при покупке билетов в купейные вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся в весенний и осенне-зимний периоды, поэтому в летний сезон пассажиры с детьми могут воспользоваться круглогодичным тарифным планом

«Большая семья» — скидка 15% на проезд в купе семьям с 3 и более детьми;

«Счастливые каникулы» — скидка детям от 10 до 17 лет в размере 50% на проезд в плацкартных и в общих (с местами для сидения) вагонах, а также в купейных двухэтажных вагонах;

другими акциями.

Купить билет по акции «Путешествуй с детьми» можно уже сейчас в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах.