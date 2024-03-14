Для накопления первоначального взноса создадут жилищные вклады

Центробанк поддерживает идею запустить жилищные депозиты, которые помогут вкладчикам накопить средства на первоначальный взнос по ипотеке.

Договор жилищных вкладов можно заключить не менее чем на 1 год. Средства с него разрешат использовать только для покупки жилья или оплаты соглашений о долевом строительстве.

Система уже через год получает заемщика, привыкшего накапливать, с реальным первоначальным взносом. Кроме того, она позволяет прогнозировать будущий покупательский спрос для застройщиков, ипотечных заемщиков для банков и число потенциальных покупателей на рынке жилья, — сказала консалтинг-партнер уполномоченной организации по реализации программы «Жилстройсбережения» Центра финансовых исследований Башкортостана Камила Фазлыева.

Также вкладчики имеют право заключить договор ипотеки с банком, где открыт жилищный депозит. Клиенты также могут перевести средства в другую кредитную организацию для уплаты первоначального взноса или погашения долга по ипотеке. Об этом пишут «Известия».

Вклады будут застрахованы на сумму до 10 млн рублей.

Пока что идея не предусматривает по жилищным вкладам повышенных ставок с компенсацией из бюджета.