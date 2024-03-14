Маркировка товаров

С 15 марта начинается эксперимент по маркировке строительных материалов

Импортеры, производители и продавцы цемента, бетонных и строительных смесей могут добровольно принять участие в пилотном проекте по маркировке стройматериалов.

С 15 марта по 1 декабря 2024 года производители строительных материалов будут в экспериментальном режиме наносить маркировку на свою продукцию. Об этом сказано в Постановлении Правительства на портале правовых актов.

Участие в эксперименте добровольное. К тестированию маркировки могут присоединиться производители цемента, бетонных и строительных смесей, растворов, импортеры и организации оптовой и розничной торговли.

Отслеживать продукцию будут с помощью системы «Честный ЗНАК».

Впервые цифровая маркировка строительных материалов началась в октябре 2023 года, пилотный проект запустили в Кировской области на площадке производителя средств пожаротушения.

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Наталия Лукина

IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». О чем рассказывают спикеры

Начались выступления первых спикеров на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! О том, как исправить ошибки в уведомлениях, какие изменения произошли в РСВ, что проверять бухгалтерам, отвечающим за воинский учет, какие изменения нас ждут в 2024 году расскажем в нашем репортаже. Следите за обновлениями.

IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». О чем рассказывают спикеры
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Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Налоговые изменения 2024

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Собираем самое важное из конференции в этот пост. Внимательно следите за его обновлением. Все главное об изменениях в налогах, отчетности, воинском учете, проверках, кадрах и зарплате в 2024 году.

Прямая трансляция с IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»
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Зарплата

В России начнут тестировать новую модель оплаты труда бюджетников

Регионы, которые будут участвовать в пилотном проекте Минтруда, определят до конца 2024 года.

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
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Подотчет, командировки

Шпаргалка для бухгалтера: первичные документы по командировочным расходам

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Шпаргалка для бухгалтера: первичные документы по командировочным расходам
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3-НДФЛ

Кому нужно обязательно сдать декларацию по форме 3-НДФЛ

Заканчивается срок сдачи физическими лицами деклараций по доходам за 2023 год. Разберитесь, о чем вы должны отчитаться и какие вопросы могут быть у налоговиков.

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Маркировка товаров

С 15 марта начинается эксперимент по маркировке строительных материалов

Импортеры, производители и продавцы цемента, бетонных и строительных смесей могут добровольно принять участие в пилотном проекте по маркировке стройматериалов.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
ОВИОНТ ИНФОРМ
ЭДО

Сдали бухгалтерскую отчетность? Как теперь хранить эти документы?

Бумага или цифра – всё в архив!

Сдали бухгалтерскую отчетность? Как теперь хранить эти документы?
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Самозанятые

Компании теперь боятся работать с самозанятыми. Эксперт считает, что не нужно беспокоиться. Проверки — всего лишь формальность

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Компании теперь боятся работать с самозанятыми. Эксперт считает, что не нужно беспокоиться. Проверки — всего лишь формальность
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Первая Экспертная Бухгалтерия
Кадровые документы

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Какие ошибки с кадровыми документами в 2024 году могут привести к штрафам в сотни тысяч рублей, приостановлению деятельности компании или к дисквалификации специалиста на три года? Собрали все возможные нарушения и их последствия.

Штрафы до 800 000 ₽ и приостановление деятельности: какие ошибки кадровика дорого обойдутся компании
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НДС

ФНС: 10 регионов вернули НДС больше, чем уплатили в бюджет

Отрицательное сальдо по НДС у 10 региональных бюджетов составило 184,9 млрд рублей. Самое большое отрицательное сальдо у Мурманской области.

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Мошенничество

Мошенники крадут у пользователей eSIM и получают доступ к онлайн-банкингу

Мобильные номера пользователей третьи лица переносят на свои устройства, которые поддерживают eSIM. Так мошенники узнают коды доступа двухфакторной аутентификации к банкам и мессенджерам.

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Трудовые отношения

Роструд: сколько договоров по совместительству можно заключить

Начальник отдела надзора и контроля в сфере охраны труда Роструда Олег Шестаков разъяснил, сколько договоров по совместительству можно заключить одновременно.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
УСН

ИП может уменьшить аванс по УСН за 1 квартал 2024 года на все годовые взносы, а не только на 1/4

Чтобы уменьшить налог по УСН «доходы» на фиксированные взносы, не нужно платить эти взносы или высчитывать часть за квартал.

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Александр Андрианов
Дебиторская задолженность

Как признать и списать сомнительную задолженность

О признании в целях налогообложения прибыли требований к клиентам возмещению госпошлины, расходов банка на страхование жизни по кредитным операциям сомнительными рассказываю в статье.

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Вклады

Для накопления первоначального взноса создадут жилищные вклады

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Елена Балаклицкая
Бухгалтеры

Что бухгалтеры обсуждают в соцсетях: проблемы в 1С из-за ЕНС, слет со спецрежимов посреди года, маркировку и доставучее руководство

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Трудовые проверки

Роструд: эффективность проверок превысила 88%

Риск-ориентированный подход в 5 раз сократил число проверок, но их эффективность увеличилась. Инспекторы нашли нарушения в 9 из 10 проверок.

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Бухгалтерская отчетность

Как бухгалтеры ошибаются в бухочетности

Топ-6 типичных ошибок в заполнении форм годовой бухгалтерской отчетности озвучила кандидат экономических наук, доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России Вера Сокуренко.

Как бухгалтеры ошибаются в бухочетности
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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бухгалтерская отчетность

Когда и куда сдавать бухгалтерскую отчетность

На конференции «Клерка» эксперт Вера Сокуренко объяснила, в какие сроки компании нужно сдавать бухгалтерскую отчетность.

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Ответственность самозанятого. Как правильно зафиксировать ее в договоре, и что это даст заказчику

Сотрудничество с внештатниками — это всегда риск. Самозанятый не выполнил работы в срок, некачественно оказал услуги, не выдал чек — вот лишь часть проблем, с которыми может столкнуться заказчик. Обезопасить себя он может, только если подробно пропишет в договоре ответственность исполнителя в разных ситуациях. 

Ответственность самозанятого. Как правильно зафиксировать ее в договоре, и что это даст заказчику
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