С 15 марта начинается эксперимент по маркировке строительных материалов

С 15 марта по 1 декабря 2024 года производители строительных материалов будут в экспериментальном режиме наносить маркировку на свою продукцию. Об этом сказано в Постановлении Правительства на портале правовых актов.
Участие в эксперименте добровольное. К тестированию маркировки могут присоединиться производители цемента, бетонных и строительных смесей, растворов, импортеры и организации оптовой и розничной торговли.
Отслеживать продукцию будут с помощью системы «Честный ЗНАК».
Впервые цифровая маркировка строительных материалов началась в октябре 2023 года, пилотный проект запустили в Кировской области на площадке производителя средств пожаротушения.
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