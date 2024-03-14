С 15 марта начинается эксперимент по маркировке строительных материалов

Импортеры, производители и продавцы цемента, бетонных и строительных смесей могут добровольно принять участие в пилотном проекте по маркировке стройматериалов.

С 15 марта по 1 декабря 2024 года производители строительных материалов будут в экспериментальном режиме наносить маркировку на свою продукцию. Об этом сказано в Постановлении Правительства на портале правовых актов.

Участие в эксперименте добровольное. К тестированию маркировки могут присоединиться производители цемента, бетонных и строительных смесей, растворов, импортеры и организации оптовой и розничной торговли.

Отслеживать продукцию будут с помощью системы «Честный ЗНАК».

Впервые цифровая маркировка строительных материалов началась в октябре 2023 года, пилотный проект запустили в Кировской области на площадке производителя средств пожаротушения.